NFL Biosciences : en perte de 1 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre 2022, NFL Biosciences délivre un résultat d'exploitation de -1,30 million d'euros (-901,86 kE au 31 décembre 2021 et 221,05 kE un an plus tôt). Il traduit les coûts engagés pour l'étude clinique Cesto II, le renforcement des équipes à compter du 3e trimestre 2021, la fabrication de lots de principes actifs, les coûts de propriété industrielle, et les paiements aux CRO.

Le résultat net comptable est une perte de -1,07 ME (-221,40 kE au 30 juin 2021)

Compte tenu de la décision prise de recruter les patients en France, la filiale en Australie sera dissoute au 2e semestre.

La montée en puissance de l'étude clinique se reflète dans la hausse des dettes fournisseurs à 534 kE (120 kE au 31 décembre 2021), principalement constitués de factures non échues.

La société dispose toujours d'un PGE de 85 kE dont les remboursements à hauteur d'un quart par an commenceront en 2023. Un précédent financement conditionné au succès de l'étude de Phase I sur NFL-101, enregistré en quasi-fonds propres, est en cours de remboursement pour 18 kE par trimestre et sera totalement remboursé en décembre 2023.

Les disponibilités au 30 juin s'élèvent à 2,04 ME et ne tiennent pas compte du crédit d'impôt recherche qui s'élève à 100,67 kE au titre de ce 1er semestre et à 159,45 kE au titre de 2021 qui n'avaient pas encore été perçus par la société au 30 juin 2022.

La majorité de la trésorerie disponible est allouée aux recherches cliniques.

La société montpelliéraine continue d'étudier en permanence les différentes options de financement en France et à l'étranger, en privilégiant le financement non-dilutif.

Perspectives 2022

"NFL Biosciences poursuit la mise en oeuvre de l'essai clinique de Phase II /III pour NFL-101 (sevrage tabagique), ainsi que le développement de NFL-201 (addiction au cannabis) et NFL-301 (réduction de la consommation d'alcool). Le contrôle du savoir-faire de fabrication étant un élément clé de la chaine de valeur de NFL-101, la production de lot GMP du produit est en cours et un lot exploitable cliniquement est attendu pour 2023. Nous poursuivrons également les efforts afin de trouver des partenaires dans le déploiement de la solution NFL-101 en dehors de l'Europe et des États-Unis, dans les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Le premier partenariat est déjà établi en Inde", indique le Dr Ignacio Faus, Directeur-général de NFL Biosciences.

L'avancement du produit NFL-301, 2e pilier de la stratégie globale de l'entreprise, se poursuit en partenariat avec le laboratoire français Athena Pharmaceutiques. NFL Biosciences espère obtenir une première formulation exploitable début 2023.

En ligne avec la stratégie de développement à l'international, NFL Biosciences va intensifier les initiatives permettant le développement de NFL-101 et NFL-301 aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Dans ce cadre, des réunions sont en train d'être fixées avec la FDA américaine, avec l'objectif principal de s'assurer que le plan de développement des candidats médicaments et les futurs essais cliniques sont acceptables par la FDA aux Etats-Unis.