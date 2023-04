NFL Biosciences : du nouveau !

(Boursier.com) — NFL Biosciences a enregistré en 2022 des produits d'exploitation de 22 euros par rapport à 39 euros en 2021. Toujours en phase d'essais cliniques, NFL Biosciences n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours des deux exercices écoulés.

En liaison avec les ressources allouées à l'avancement des programmes présentés ci-avant, et au fonctionnement de la Société, le résultat d'exploitation s'établit à (3,1) ME en 2022, contre (0,9) ME en 2021. Les salaires et charges sociales sont de 0,7 ME pour 4 personnes au 31 décembre 2022, contre 0,3 ME en 2021 pour 3 personnes à fin 2021.

En 2022, NFL Biosciences a déclaré un Crédit d'Impôt recherche (CIR) de 0,4 ME, contre 0,1 ME, une évolution qui traduit la montée en puissance de ses programmes de recherche.

Le résultat financier 2022, à 0,2 ME, contre (0,2) ME en 2021, est tiré de la reprise de la provision sur la créance de NFL Australia constatée dans les comptes en 2021, suite à la finalisation de la fermeture de celle-ci. En conséquence, NFL Biosciences génère un résultat net (2,4) ME, contre (1) ME en 2021.

Au 31 décembre 2022, le montant des capitaux propres de la Société s'élevait à 0,8 ME et la trésorerie à 1 ME. Le montant total des dettes au 31 décembre 2022 s'élève à 1,5 ME, dont 0,1 ME de dettes financières et 1,4 ME de dettes d'exploitation. Ces montants de trésorerie et de dettes ne tiennent pas compte des financements obtenus en 2023 présentés ci-avant.

Perspectives 2023

Les premiers résultats des deux études en cours devraient être disponibles au 3ème trimestre 2023 (PRECESTO) et au 4ème trimestre 2023 (CESTO II). En parallèle, NFL Biosciences a sollicité un Avis Scientifique auprès de l'EMA dans l'objectif de déterminer le développement futur de NFL-101 avant l'autorisation de mise sur le marché. Cet Avis Scientifique sera rendu au 2ème trimestre 2023. NFL Biosciences a également initié des discussions avec plusieurs sociétés pharmaceutiques pour un partenariat futur sur NFL-101. Après l'obtention des résultats de PRECESTO et CESTO II, ces discussions pourraient s'accélérer.

La collaboration avec le CEA Paris-Saclay dont l'objectif est d'avancer sur la compréhension du mécanisme d'action de NFL-101 se poursuivra sur l'année 2023. Comprendre le mécanisme d'action de NFL-101 est considéré comme un élément très important par plusieurs entreprises pharmaceutiques.

Enfin, pour NFL-301, la collaboration avec ATHENA Pharmaceutiques avance conformément au plan d'actions. Étant donné que ce projet a pour priorité son positionnement sur le marché américain, des discussions seront engagées en 2023 avec la FDA pour définir précisément la voie de développement clinique. Des options de financement non dilutif aux États-Unis, pourraient alors être envisagées.

NFL Biosciences possède un horizon de trésorerie jusqu'au 3ème trimestre 2024 et continuera de s'appuyer sur une organisation aux coûts fixes limités. Au-delà, NFL Biosciences aura besoin de financements complémentaires qui pourront venir, indépendamment ou concomitamment (1) d'augmentations de capital (2) de financements non dilutifs, et (3) de partenariat avec des sociétés pharmaceutiques.

Ignacio Faus, Président-directeur général de NFL Biosciences commente : "C'est avec fierté que nous annonçons aujourd'hui la fin des recrutements des 318 volontaires prenant part à notre principale étude, CESTO II pour le sevrage tabagique avec NFL-101, mise en oeuvre à la suite de notre introduction sur Euronext Growth Paris en juillet 2021. Les nombreuses avancées menées depuis cette opération ont contribué au succès de la levée de fonds de 3,1 MEUR réalisée en janvier 2023, et nous ont également permis d'obtenir plusieurs sources de financement non dilutifs auprès des organismes publics qui soutiennent la recherche en France. Notre situation financière est donc sécurisée jusqu'au troisième trimestre 2024 et nous pouvons continuer sereinement le développement de nos deux candidats médicaments prioritaires, NFL-101 et NFL-301. Les prochains trimestres seront évidemment déterminants pour évaluer l'efficacité de NFL-101, avec de premiers résultats d'ici à la fin de l'année. Nous entrons avec confiance dans une période scientifique clé pour calibrer notre plan de marche pour la suite."

Prochain rendez-vous financier : Résultats du 1er semestre 2023 : le 19 septembre 2023 avant bourse.