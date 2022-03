NFL Biosciences : comptes publiés

(Boursier.com) — NFL BIOSCIENCES annonce que ses comptes annuels 2021, établis conformément aux normes comptables françaises, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 24 mars 2022. Les procédures d'audit sur les comptes annuels ont été finalisées. Les Rapports des commissaires aux comptes seront émis après finalisation du Rapport de gestion, préalablement à la publication du Rapport Financier Annuel.

L'introduction sur Euronext Growth Paris en juillet 2022 a donné lieu à l'enregistrement d'une prime d'émission de 4.960.724,34 euros, et les capitaux propres ont été portés à 3.287.481 euros. Le montant brut perçu est de 5 ME.

Le résultat d'exploitation, à (978 KE), traduit les coûts engagés pour mettre en oeuvre l'étude clinique CESTO II, avec notamment le renforcement des équipes à compter du 3ème trimestre 2022, la fabrication de lots de principes actifs, et les paiements aux CRO.

Afin d'optimiser ces ressources, NFL Biosciences mobilise différents dispositifs de financement qui se reflètent dans l'endettement de 270,7 KE et le crédit d'impôt recherche pour 141,8 KE. Diverses demandes de financement public supplémentaires sont en cours, en France et à l'étranger.

Perspectives 2022

Le Dr Ignacio Faus, Directeur-général de NFL Biosciences, a déclaré : "NFL Biosciences poursuit la mise en oeuvre de l'essai clinique de Phase II /III pour NFL-101 (sevrage tabagique), ainsi que le développement de NFL-201 (addiction au cannabis) et NFL-301 (réduction de la consommation d'alcool). En ligne avec notre stratégie de développement à l'international, la société va intensifier les initiatives permettant le développement de NFL-101 et NFL-301 aux États-Unis. Dans ce cadre, des réunions sont prévues avec la FDA américaine, avec l'objectif principal de s'assurer que le plan de développement des candidats médicaments et les futurs essais cliniques sont acceptables par la FDA.

Pendant la pandémie de Covid-19, la consommation de tabac et d'alcool a augmenté de façon spectaculaire dans la plupart des pays. Plus que jamais, il existe un besoin de médicaments sûrs, efficaces et naturels qui auront un impact durable dans la vie des millions de personnes désireuses d'arrêter de fumer et de réduire leur consommation d'alcool."