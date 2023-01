NFL Biosciences : CESTO II avance "conformément au calendrier prévu"

(Boursier.com) — NFL Biosciences annonce que l'étude clinique de Phase II/III, CESTO II, destinée à évaluer l'efficacité et la sécurité de son traitement NFL-101 en tant que thérapie de sevrage tabagique avance "conformément au calendrier prévu".

CESTO II est une étude clinique de Phase II/III qui vise à inclure 318 fumeurs afin de démontrer l'efficacité de NFL-101 contre un placebo et de choisir la dose la plus efficace. 9 centres d'investigation clinique participent actuellement à l'étude : les CHU de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lorient, Marseille, Montpellier, Poitiers et Rennes, ainsi que l'institut de recherche Eurofins-Optimed à Grenoble. Avec 232 sujets recrutés à date, NFL Biosciences anticipe une finalisation des recrutements dans le courant du 2ème trimestre ce qui permettrait l'obtention des résultats sur les principaux critères à fin 2023.

Les objectifs de CESTO II sont de sélectionner la meilleure dose et d'évaluer l'efficacité de NFL-101 par rapport au placebo. Le critère d'évaluation principal est l'abstinence continue pendant 4 semaines (critère FDA). De nombreux critères secondaires seront aussi évalués, comme l'abstinence continue pendant 6 mois (critère EMA, European Medicines Agency), le nombre de cigarettes fumées, les symptômes de sevrage et l'état de manque.