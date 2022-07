NextStage : une belle opération !

(Boursier.com) — La société d'investissement NextStage est entrée en négociation exclusive pour la cession de sa participation dans Glass Partners Solutions (GPS). A l'issue de cette cession, NextStage AM, au travers de NextStage et/ou de ses véhicules, réinvestira dans GPS une partie du montant de la cession pour poursuivre son accompagnement initié en 2016.

Fondée en 2002 par Elie Benmergui, le groupe GPS a mis au point un modèle unique et performant de distribution, de transformation, et de réalisation de projets architecturaux en verre plat et technique. En devenant une plateforme intégrant l'ensemble de la chaîne de valeur - des matières premières jusqu'au service -, le groupe a su bâtir un leader européen et indépendant au service des acteurs du Bâtiment et du Ferroviaire. Le résultat de cette cession net des éléments de revalorisation des autres participations du portefeuille devrait avoir un effet non significatif sur l'ANR de NextStage au 30 juin.

Le titre recule de 2,2% à 86 euros ce vendredi. "Le gérant précise que cette cession ne devrait pas avoir un impact significatif sur l'ANR au 30 juin... GPS est quoi qu'il en soit une belle 'success-story' pour NextStage" commente Portzamparc qui précise que sa valorisation exacte n'est pas dévoilée, "mais elle était la 4e ligne du portefeuille au 31 décembre (sur 18 qui représentaient alors 223 ME d'ANR) pour seulement 5,7 ME investis". L'objectif de cours de l'analyste est de 98,30 euros avec un avis à "renforcer"...