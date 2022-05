NextStage : un parfum de réussite

(Boursier.com) — NextStage recule de 1% à 87,50 euros ce lundi, alors que Pépites & Territoires by AXA France & NextStage AM et Trocadero Capital Partners ont annoncé soutenir la pépite Girondine 'Adopt Parfums', créateur de la French Fragrance Revolution en proposant du parfum de haute qualité à un prix accessible, dans le cadre d'une opération de plus de 26MEUR pour accélérer sa croissance et sa capacité industrielle.

Fondé à Cestas en 1986 et soutenu par NextStage AM depuis 2016, Adopt Parfums, emmené par Frédéric Stoeckel, est le créateur de la French Fragrance Revolution et démocratise le marché du parfum. La marque est devenue en quelques années l'un des leaders du parfum en France en volume, un objectif atteint grâce à son positionnement innovant et audacieux en proposant des parfums de qualité à prix accessible.

Le groupe, qui se déploie en digital et via plus de 170 magasins et 2000 points de vente répartis dans près de 40 pays, propose plus de 150 créations originales d'eaux de parfums, développées en collaboration avec les plus grands maîtres parfurmeurs et entièrement fabriquées en France. En croissance forte et rentable depuis 2016 malgré la crise sanitaire, Adopt Parfums a vu son chiffre d'affaires multiplié par près de 3 depuis l'accompagnement de NextStage AM.

Acteur profondément engagé dans la performance environnementale, Adopt Parfums multiplie les intiatives responsables, en s'appuyant sur une production locale, une offre "produits" respectueuse de l'environnement, une volonté de créer un cercle vertueux de consommation en incitant ses clients à offrir une seconde vie aux parfums notamment au travers d'un programme de recyclage des flacons vides, ou en rationalisant l'impact de sa politique d'approvisionnement.

Adopt Parfums participe également à des initiatives collectives comme le Consortium Eco Beauty Score dont le but est de co-créer des données sur les impacts environnementaux et un éco-score sur les cosmétiques, et à travers le soutien de filières d'ingrédients responsables.

Pour lui permettre de devenir un champion mondial de son marché, d'accélérer son déploiement digital et de favoriser son développement à l'international, NextStage AM, dans le cadre du programme Pépites & Territoires by AXA France & NextStage AM, accompagné par Trocadero Capital Partners et ses grands actionnaires historiques, réalisent une opération de financement de 26,2 ME. Dans le cadre de cette opération, Pépites & Territoires by AXA France & NextStage AM s'engage à hauteur de 17 ME. Portzamparc est à 'Renforcer' sur NextStage avec un objectif de cours de 98,8 euros.