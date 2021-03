NextStage : sans surprise ?

NextStage : sans surprise ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NextStage reste ferme sur les 89 euros, en hausse de 0,5%, alors que le groupe a annoncé ses résultats annuels 2020 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2020, arrêtés par le Gérant, revus par le Conseil de surveillance le 24 mars 2021 et audités par les commissaires aux comptes. L'ANR de NextStage s'élevait à 219,7 ME au 31 décembre 2020, réparti entre 184,4 ME de valorisation des 18 participations (84% de l'ANR) et 35,3 ME de trésorerie nette du montant de 17 ME de la ligne de financement disponible, soit 52 ME au total.

La baisse de valorisation du portefeuille se concentre sur les participations évoluant dans les marchés du tourisme, de la restauration ou des loisirs. Après prise en compte de la cession de Fountaine Pajot relevant de cette catégorie et dont la contribution à l'ANR était significative, 19% de l'ANR investi total était exposé à ces domaines durement impactés la crise à fin décembre 2020 (vs. 45% au 31 décembre 2019). Ces effets sont liés à la crise sanitaire et les participations bénéficient d'un réel potentiel de rebond lorsque cette crise se terminera. Les 14 autres participations du portefeuille ont délivré une performance positive avec un ANR investi en croissance de +8,6%.

Au total, la performance annualisée de l'ANR investi s'établit à -14% en 2020 et sa performance cumulée atteint 19%. Le TRI brut s'élève à 6,1% à fin décembre 2020 pour une maturité moyenne du portefeuille de 2,8 ans.

La trésorerie nette a augmenté à 35,3 ME au 31 décembre 2020, progressant de +18,7 ME par rapport au 30 juin 2020 et de +15,5 ME par rapport au 31 décembre 2019. En ajoutant le montant de la ligne de financement de 17 ME mise en place début 2020, la trésorerie disponible totale s'élevait à près de 52 ME à fin décembre 2020.

"Dans l'attente de la réunion d'analystes de ce jour, nous ajustons notre objectif de cours de 100,5 à 98,7 euros, mais restons à 'Renforcer' sur le dossier" commente Portzamparc.