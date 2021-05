Nextstage : sans réaction

Nextstage : sans réaction









(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué de NextStage au 31 mars 2021 a reculé mécaniquement de 1,2% à 217 ME, ainsi que l'ANR par action ordinaire à 103,5 euros. Cette légère inflexion est due aux frais de gestion usuels. A la suite de la cession réussie de Fountaine Pajot fin 2020, NextStage ne détient plus de participation cotée en portefeuille.

Pour rappel, NextStage ne revalorise ses participations au 31 mars et au 30 septembre de ses exercices fiscaux qu'en cas de survenance d'un évènement significatif.

L'ANR de 217 ME au 31 mars 2021 se répartit entre 186,1 ME de valorisation des 18 participations (86% de l'ANR) et 30,9 ME de trésorerie nette disponible. Le titre est stable ce jeudi à 89 euros en bourse de Paris, alors que Portzamparc maintient sa recommandation à 'Renforcer' sur le dossier avec un objectif de cours ajusté marginalement de 98,7 à 98,3 euros.