NextStage : sans réaction

NextStage : sans réaction









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NextStage campe sur les 86 euros ce jeudi après avoir dévoilé ce matin un Actif Net Réévalué (ANR) au 30 septembre, stable par rapport au 30 juin 2020 à 236,8 ME (-0,6%), intégrant la participation Fountaine Pajot à sa valeur de cession (annoncée le 19 novembre).

"Compte tenu du caractère récent de la deuxième phase de confinement, initiée le 29 octobre, la valorisation du portefeuille au 30 septembre ne reflète pas les conséquences possibles des mesures sur l'activité et la valorisation des participations", explique la société de participations.

Les 236,8 ME constituant l'ANR au 30 septembre se répartissent entre 224 ME de valorisation des 19 participations (95% de l'ANR) et 12,8 ME de trésorerie nette. L'ANR/action ordinaire recule de -0,5% à 111,69 Euros contre 112,21 Euros au 30 juin.

NextStage reste attentif à toute opportunité d'investissement à fort potentiel. Le digital, l'innovation environnementale et la santé intelligente constituent des axes prioritaires d'investissement pouvant notamment faire partie de stratégies de croissance externe pour les participations du portefeuille.

"Nous maintenons notre recommandation 'Renforcer' avec un objectif ajusté de 101,1 à 100,5 euros" commente Portzamparc ce matin.