NextStage : retour d'Assemblée générale

NextStage : retour d'Assemblée générale









(Boursier.com) — NextStage a réuni le 9 juin ses actionnaires en Assemblée générale mixte sous la présidence de Thierry Ortmans, récemment nommé Président du Conseil de surveillance et en présence de Grégoire Sentilhes et de Jean-David Haas, respectivement Président et Directeur Général de NextStage AM, Gérant de NextStage.

L'Assemblée générale s'est tenue au siège social de NextStage à huis-clos et a été retransmise en direct en vidéoconférence. L'objet principal de cette Assemblée générale consistait à approuver les états financiers IFRS et comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et à se prononcer sur les 31 résolutions à l'ordre du jour. Représentant un quorum de 63,44%, les actionnaires ont approuvé l'ensemble de ces résolutions à une très forte majorité.

L'Assemblée générale extraordinaire (AGE) a approuvé notamment un ensemble de résolutions délégant au conseil de surveillance et au Gérant de la société la capacité d'augmenter son capital, principalement par émission d'actions ordinaires, de préférence ou de valeurs mobilières, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) a également confirmé la gouvernance de la société, en renouvelant les mandats de Jean-François Sammarcelli, Xavier Collot, Patrice Couvègnes et Thierry Ortmans en qualité de membres du Conseil de surveillance. Temaris a été nommé en qualité de censeur.

Le Conseil de surveillance sera ainsi constitué de 9 membres et 2 censeurs, respectant les règles de parité des genres et du nombre d'indépendants (5 sur 9).

Le nouveau Président du Conseil, Thierry Ortmans, a remercié Jean-François Sammarcelli pour son rôle de président de la société et salué son renouvellement en tant que membre du Conseil de surveillance.

Les dirigeants du gérant ont présenté un point sur le portefeuille et ont notamment souligné la poursuite de la dynamique positive d'un certain nombre de participations et l'effet bénéfique des premières mesures de déconfinement pour les participations actives dans le domaine du tourisme-loisir.

Enfin, le président du Conseil a présenté les engagements complémentaires pris par NextStage en matière d'ESG, démontrant la considération de ce sujet dans sa politique et sa stratégie d'investissement.

L'intégralité des résultats des votes de l'Assemblée générale mixte est disponible sur le site de NextStage.