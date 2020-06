NextStage : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société d'investissement NextStage a réuni ses actionnaires en Assemblée générale mixte sous la Présidence de Jean-François Sammarcelli, Président du Conseil de surveillance et en présence de Grégoire Sentilhes et de Jean-David Haas, respectivement Président et Directeur Général de NextStage AM, Gérant de NextStage.

L'Assemblée générale s'est tenue au siège social de NextStage, à huis-clos. Elle a été retransmise en direct en vidéoconférence.

L'objet principal de cette Assemblée consistait à approuver les états financiers IFRS et comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2019 et à se prononcer sur l'ensemble des 26 résolutions soumises à leur approbation. Représentant un quorum de 40,19%, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions de cette Assemblée générale qui a été informée des évolutions actées au 31 mars 2020 ayant mis en exergue la résilience de son portefeuille de participations dans le contexte de la crise du Covid-19.

L'Assemblée générale extraordinaire (AGE) a approuvé un ensemble de résolutions délégant au conseil de surveillance et au Gérant de la société la capacité d'augmenter son capital, principalement par émission d'actions ordinaires, de préférence ou de valeurs mobilières, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de personnes physiques ou morales.

L'Assemblée générale ordinaire (AGO) a confirmé la gouvernance de la société, en renouvelant les mandats de Sophy Midy, Valérie Chapoulaud Floquet et Arnaud Benoit en qualité de membres du Conseil de surveillance. Philippe Bresson a été nommé en qualité de censeur.

Le Conseil de surveillance sera ainsi constitué de :

- 10 membres et 2 censeurs dotés de l'expertise et l'expérience nécessaires à la bonne gouvernance et au développement de NextStage, représentant plus de 75% de l'actionnariat ;

- 50% de membres indépendants, en conformité avec le code AFEP-MEDEF ;

- 4 femmes et 6 hommes, soit un taux de féminisation de 40%.