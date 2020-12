NextStage réitère ses ambitions de croissance

(Boursier.com) — NextStage , spécialiste de l'investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), annonce son Actif Net Réévalué pour le troisième trimestre 2020. Dans un contexte continu de crise sanitaire, l'Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 septembre 2020 (avant neutralisation des actions de préférence) reste stable par rapport au 30 juin 2020 à 236,8 ME (-0,6%), intégrant la participation Fountaine Pajot à sa valeur de cession (annoncée le 19 novembre 2020). Pour rappel, NextStage ne revalorise pas ses participations non cotées au 30 mars et au 30 septembre, sauf en cas de survenance d'un évènement significatif. L'ANR par action ordinaire au 30 septembre 2020 évolue similairement sur trois mois à 111,69 ME (-0,5%).

Compte tenu du caractère récent de la deuxième phase de confinement, initiée le 29 octobre 2020, la valorisation du portefeuille au 30 septembre 2020 ne reflète pas les conséquences possibles des mesures sur l'activité et la valorisation des participations.

Les 236,8 ME constituant l'ANR au 30 septembre 2020 se répartissent entre 224 ME de valorisation des 19 participations (95% de l'ANR) et 12,8 ME de trésorerie nette. Au 30 septembre 2020, NextStage disposait d'une trésorerie disponible de 30 ME hors produit de la cession de la participation Fountaine Pajot et intégrant la ligne de crédit de 17 ME non encore utilisée. Pour rappel, compte tenu de leur faible endettement, de leur situation de trésorerie initiale et des soutiens de l'état pendant la crise, les participations ont fait l'objet d'un financement limité de la part de NextStage sur les neufs premiers mois de 2020 (4 ME de trésorerie réinvestis au 30 septembre 2020).

Pour rappel, fait marquant majeur post-arrêté des comptes au 30 septembre 2020, NextStage a annoncé le 19 novembre 2020 la cession de sa participation cotée Fountaine Pajot.

En cette période de crise sanitaire et économique, NextStage concentre ses efforts sur l'accompagnement quotidien des entrepreneurs et de leurs équipes dans l'exécution de leur plan de développement et notamment sur les perspectives de sortie de crise. Sans objectif d'investissement fixé sur l'exercice 2020 et la première partie de l'exercice 2021 compte tenu du contexte, NextStage reste attentif à toute opportunité d'investissement à fort potentiel. Le digital, l'innovation environnementale et la santé intelligente constituent des axes prioritaires d'investissement pouvant notamment faire partie de stratégies de croissance externe pour les participations du portefeuille.

A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d'atteinte, à terme, d'un portefeuille cible d'une taille de 500 ME. Dans le contexte actuel, elle décide cependant de ne pas en déterminer le rythme avec précision.