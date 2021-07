NextStage réinvestit dans Dream Yacht Group

NextStage réinvestit dans Dream Yacht Group









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NextStage , société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, spécialiste de l'investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), poursuit l'accompagnement de Dream Yacht Group, qui a connu des difficultés conjoncturelles liées à la pandémie, en réinvestissant 2,6MEUR à l'occasion de la prise de participation majoritaire menée par PPF, principal groupe financier privé d'Europe centrale, accompagné par le Groupe Bénéteau, leader mondial du nautisme.

L'investissement réalisé par PPF, Groupe Bénéteau et NextStage va permettre de renforcer les fonds propres de Dream Yacht Group pour asseoir sa position de no1 mondial de la location de bateau de plaisance et saisir les opportunités de développement fortes qui se dessinent pour les années à venir.

Le Groupe, qui est tiré par des fondamentaux de croissance particulièrement solides, bénéficie notamment de la dynamique de sa plateforme digitale d'offre de location de bateaux de particuliers et de professionnels (SamBoat) qui a connu un développement record depuis 18 mois en offrant des destinations de vacances locales, moins impactées par les restrictions sanitaires