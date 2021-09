NextStage : réaction favorable

(Boursier.com) — Nextstage grimpe de 1,7% à 87 euros ce jeudi, alors que l'Actif Net Réévalué (ANR) au 30 juin a progressé à 230,1 ME (+4,8% par rapport aux 219,7 ME au 31 décembre 2020). L'ANR par action ordinaire au 30 juin 2021 grimpe à 109,9 Euros (+5,8% par rapport à 103,9 Euros au 31 décembre 2020).

Les 230,1 ME d'ANR au 30 juin se répartissent entre 198,5 ME de valorisation des 18 participations (86,3% de l'ANR) et 31,6 ME de trésorerie nette. Au total au 30 juin 2021, NextStage disposait d'une trésorerie disponible de 48 ME, pour accompagner ses participations incluant 17 ME de ligne de financement non utilisée. Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net sur le premier semestre 2021 s'est établi à 12,2 ME (contre -21,9 ME au 30 juin 2020).

"L'ANR par action n'est pas encore revenu à son plus haut historique (122,5 euros fin 2019), compte-tenu du poids qu'avaient les participations dans le tourisme avant l'éclatement de la crise" souligne Portzamparc pour qui le rebond est toutefois déjà important et permet de creuser la décote, désormais de 22%, alors que l'ANR est, rappelons-le, calculé prudemment... "La réunion prévue ce matin permettra de faire le point sur les perspectives, notamment en termes de M&A et de reprise des investissements" conclut l'analyste qui reste à renforcer sur le dossier en visant un cours de 98,30 euros..