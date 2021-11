NextStage publie un ANR de 228,7 ME au 30 septembre, soit 109,2 euros par action ordinaire

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 septembre 2021 (avant neutralisation des actions de préférence) reste stable par rapport au 30 juin 2021 à 228,7 ME (-0,61%). L'ANR par action ordinaire au 30 septembre 2021 évolue similairement sur trois mois à 109,2 euros (-0,64%).

Sur les 9 premiers mois de l'année, l'Actif Net Réévalué (ANR) observe une progression de +4,1% (vs 219,7 ME au 31 décembre 2020) et l'ANR par action ordinaire est en croissance de +5,1% (vs 103,9 euros au 31 décembre 2020).

Les 228,7 ME constituant l'ANR au 30 septembre 2021 se répartissent entre 202,8 ME de valorisation des 18 participations (89% de l'ANR) et 25,9 ME de trésorerie nette.

Au 30 septembre 2021, NextStage disposait d'une trésorerie disponible de 43 ME, incluant 17 ME de ligne de financement qui a été tirée courant octobre.

Perspectives

Grâce à la solidité de sa structure financière, NextStage poursuit l'accompagnement quotidien des entrepreneurs dans l'exécution de leur plan de développement pour optimiser leur croissance et leur création de valeur.

La poursuite de la bonne activité des participations sur les neuf premiers mois de l'année permet à la Société d'aborder le quatrième trimestre et d'anticiper l'année prochaine sereinement. NextStage reste attentif à toute opportunité d'investissement à fort potentiel et envisage une ou deux cessions au premier semestre 2022. A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement, et confirme sa prévision de reprise de la dynamique des investissements.

Agenda

17 mars 2022 : Actif Net Réévalué et résultats annuels 2021

09 juin 2022 : Assemblée générale annuelle.