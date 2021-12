NextStage : nomination de Manuela d'Halloy à la tête de son Club Entrepreneurs

(Boursier.com) — NextStage AM annonce la nomination de Manuela d'Halloy à la tête de son Club Entrepreneurs. Elle aura pour mission de cultiver et développer l'activité du Club Entrepreneurs en capitalisant sur les talents et les expériences cumulées de l'écosystème pour apporter toujours plus de sens et de valeur ajoutée aux participations du portefeuille de NextStage AM et les faire grandir. Sourcing d'opportunités business, mises en relation, intelligence collective, partenariats stratégiques et moments d'échange seront au coeur de cette plateforme collaborative.

Manuela pourra s'appuyer sur la culture entrepreneuriale pionnière de NextStage AM, pilier central de son ADN depuis 2002 avec une philosophie "Connecting the dots" et de son accompagnement des entrepreneurs. L'enjeu de NextStage AM et de ses participations est de réussir ensemble face aux mutations et révolutions industrielles, fortement accélérées par la crise du Covid 19, en créant des opportunités autour des trois disruptions majeures actuelles : le digital, l'innovation environnementale et la santé intelligente.

Dans ce contexte d'accélération et de transformation, l'arrivée de Manuela d'Halloy constitue une nouvelle étape pour le Club Entrepreneurs, créé par NextStage AM en 2009, pour renforcer la co-création, l'innovation et le partage d'expériences entre les entrepreneurs du portefeuille et tout l'écosystème NextStage AM composé d'investisseurs, d'entrepreneurs ou encore de distributeurs et d'intermédiaires (banquiers d'affaires, avocats..). L'objectif : aider les entrepreneurs à mieux anticiper et à saisir les grandes transformations à l'oeuvre de cette révolution industrielle en cours.

Dans une démarche d'amélioration continue, Manuela d'Halloy apporte son expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat pour cultiver sur tout le territoire les plus de 800 membres du Club et renforcer le partage de best practices et de contacts, l'intégration de l'innovation, les stratégies disruptives autour du digital, de la santé intelligente, et de l'innovation environnementale, le sourcing de deals, de talents et d'opportunités business ou encore le développement des participations à l'international... Avec une petite équipe d'experts & entrepreneurs qu'elle a commencé à constituer avec le support des associés de NextStage, l'ambition est de passer du " good to great " et de permettre aux entrepreneurs du portefeuille de réaliser leur "NextStage".