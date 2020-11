NextStage : Lexon figure au classement du TIME des 100 meilleures inventions de 2020 pour son produit Oblio

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NextStage est fier de voir figurer une de ses participations, BOW qui détient Lexon, dans le classement du des 100 meilleures inventions de 2020 du TIME : "une reconnaissance internationale qui récompense l'excellence d'une marque française qui a su cultiver sa différence en mettant l'inventivité au coeur de sa stratégie".

"Marque française emblématique, depuis près de 30 ans, Lexon a su allier esthétique et innovation en créant des objets pratiques, au design reconnaissable et à des prix abordables. Preuve que la France peut innover et exister dans l'électronique grand public aux côtés de grands groupes internationaux" commente le groupe.

Le magazine TIME a souhaité récompenser la marque française Lexon pour son innovation et sa créativité en incluant son nouveau produit Oblio dans sa liste des 100 meilleures inventions de 2020 dans la catégorie "électronique grand public". Sous ses lignes élégantes, Oblio cache une innovation incontournable : un stérilisateur pour téléphone, doublé d'un chargeur sans fil à induction.