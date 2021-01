Nextstage : Lease Protect annonce l'acquisition d'Aximéa

(Boursier.com) — Andera Partners, acteur de premier plan dans le domaine du capital investissement et de la mezzanine sponsorless, via son activité Andera Acto, et Nexstage AM, spécialiste de l'investissement en fonds propres et de long terme dans les entreprises de taille moyenne, accompagnent respectivement depuis 2019 et 2014 Patrick Lascar et Mikael Choucroun, co-fondateurs et actionnaires majoritaires du Groupe Lease Protect, avec pour ambition de constituer un leader national, à travers une stratégie offensive de 'buy-and-build'.

La situation sanitaire n'a pas freiné cette stratégie d'expansion puisque le groupe a déjà réalisé une acquisition dans la région lyonnaise un peu plus tôt en 2020.

Créé en 2009 et basé à Marseille, le Groupe Lease Protect est spécialisé dans les solutions de sécurité et de lutte contre la démarque inconnue, activité qui repose notamment sur la location, l'installation et la maintenance de systèmes de vidéosurveillance, portiques de sécurité et de comptage clients. Le groupe a su développer une gamme étendue de solutions flexibles et innovantes (location, maintenance à distance, audit vidéo personnalisé à distance ...) qui s'adresse aussi bien aux petites et moyennes entreprises qu'aux grands comptes tels que Maisons du Monde, Sephora ou Sport 2000.

Lease Protect intervient sur l'ensemble du territoire national grâce à ses 8 agences et a installé plus de 21.000 sites en France. Il emploie aujourd'hui plus de 120 salariés.

La société Aximéa, fondée par Jérémy et Sophie Wautrain, jusqu'alors actionnaires à 100%, compte 5 agences réparties dans le Nord de la France (Compiègne, Villeneuve d'Ascq, Petit Quevilly, Nantes et Reims) et propose un catalogue de produits complémentaires de celui de Lease Protect (télésurveillance et vidéosurveillance), commercialisés principalement sous forme de location. Aximéa gère une base de plus de 3.000 contrats.

L'acquisition d'Aximéa, finalisée fin décembre 2020 s'inscrit ainsi dans la droite ligne de la stratégie du management de Lease Protect : renforcement géographique, complémentarité produit et similarité du modèle économique. Cette acquisition renforce le leadership de Lease Protect sur son marché et lui permet de constituer un groupe de près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires.

A l'occasion de cette opération, Stéphane Bergez, Associé, Responsable Andera Acto, commente : "Nous sommes extrêmement heureux d'accompagner l'expansion de Lease Protect à travers l'acquisition d'Aximéa. Lease Protect fait partie de ces entreprises qui correspondent parfaitement à l'ADN d'Andera Acto : son modèle économique est résilient et ses perspectives de croissance, tant organique qu'externe, sont prometteuses. Souhaitant conserver une position dominante au capital tout en mettant en oeuvre une ambitieuse stratégie de croissance externe, ses managers font le choix naturel de bénéficier de l'apport de la mezzanine sponsorless."

Aloys de Fontaines, associé chez Nexstage AM, souligne : "L'acquisition d'Aximea est une nouvelle étape clé dans le développement de l'offre et du maillage national du groupe Lease Protect. Avec également l'intégration de Vigifrance en 2020, le groupe LPF a démontré la solidité de son modèle, et confirme sa stratégie de devenir un consolidateur sur son marché. Cela a avant tout été permis par une gestion du groupe remarquable et le maintien d'une qualité de service exemplaire vis-à-vis de ses clients dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons."