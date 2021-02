NextStage : Le groupe Drouot rachète la participation détenue dans la plateforme d'enchères Drouot Digital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NextStage AM annonce le rachat par Drouot Patrimoine de sa participation à hauteur de 49% détenue dans Drouot Digital, lui permettant d'en devenir l'unique actionnaire. Cette opération s'inscrit dans la volonté du Groupe Drouot de capitaliser sur le développement de la plateforme multiservice intégrée, ouverte à toute la profession, qui permettra de déployer les synergies de Drouot Digital avec les autres activités du groupe dont tous les sites Internet auront désormais pour nom commun "Drouot.com".

Présent au capital depuis 2016, NextStage AM a travaillé avec Olivier Lange, Président de Drouot Digital et ses équipes pour créer la plateforme leader en France sur le segment du middle-market des ventes aux enchères; notamment avec deux projets structurants autour de la refonte totale de la plateforme informatique et la remise à plat de la stratégie de croissance de Drouot Digital.

L'expertise digitale de NextStage AM, alliée au savoir-faire historique de l'institution Drouot, a permis à Drouot Digital de générer une croissance significative de son volume de ventes, notamment porté par la dynamique des ventes online ; ce qui lui permet aujourd'hui de mettre annuellement en ligne plus de 4.000 catalogues et plus d'un million de lots, d'une valeur estimée à un milliard d'euros, dont 75% peuvent faire l'objet d'enchères en Live et 15% en Online.

Par ailleurs, avec l'intensification de sa dynamique commerciale, Drouot Digital - qui accompagne plus de 250 maisons de ventes utilisatrices de la plateforme depuis l'international - est en mesure de s'imposer comme la seule solution crédible sur le middle-market en France comme en Europe ; comme en témoigne l'utilisation de ses services par de grands leaders du marché de l'art.

La crise sanitaire que nous vivons actuellement a également révélé l'accélération de la digitalisation du marché de l'art ; en permettant de faire ressortir la valeur intrinsèque de Drouot Digital pour tous les acteurs du marché ainsi que leurs clients.

"Nous sommes fiers d'avoir participé, à notre échelle et avec notre expertise digitale, et entrepreneuriale, à l'histoire de cette magnifique institution créée en 1852. Le développement de Drouot Digital a constitué un véritable atout pour répondre à la digitalisation du marché, et donne des armes essentielles à Drouot Patrimoine pour gagner en efficacité et toucher de nouveaux clients dans un environnement concurrentiel accru et qui se mondialise", a déclaré Nicolas de Saint-Etienne, Associé Gérant chez NextStage AM.

"Nous tenons à remercier NextStage AM pour cette collaboration fructueuse. Leur engagement et leur professionnalisme, au service d'une vision industrielle, a été un atout inégalable pour la transformation de Drouot Digital. La reprise du contrôle doit permettre d'accroître les synergies entre Drouot Digital et les autres activités du groupe et de contribuer à faire de Drouot une plateforme multiservice ouverte à tous", a ajouté Alexandre Giquello, Président du Groupe Drouot.