NextStage : L'ANR s'élevait à 219,7 ME au 31 décembre 2020

(Boursier.com) — NextStage , société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM innovantes et de croissance, annonce ses résultats annuels 2020 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2020, arrêtés par le Gérant, revus par le Conseil de surveillance le 24 mars 2021 et audités par les commissaires aux comptes.

L'ANR de NextStage s'élevait à 219,7 ME au 31 décembre 2020, réparti entre 184,4 ME de valorisation des 18 participations (84% de l'ANR) et 35,3 ME de trésorerie nette du montant de 17 ME de la ligne de financement disponible, soit 52 ME au total.

L'ANR recule de 15,7% en comparaison annuelle (vs. 260,5 ME au 31 décembre 2019) et de 7,8% en séquentiel (vs. 238,2 ME au 30 juin 2020). L'ANR par action ordinaire diminue de 15,3% à 103,85 euros (vs. 122,54 euros au 31 décembre 2019) et de 7,5% en séquentiel (vs. 112,21 euros au 30 juin 2019).

Sur les 18 participations, 8 participations sont au-dessus de leur prix de revient, 8 sont en-dessous de leur prix de revient et 2 sont à leur prix de revient.

La baisse de valorisation du portefeuille se concentre sur les participations évoluant dans les marchés du tourisme, de la restauration ou des loisirs. Après prise en compte de la cession de Fountaine Pajot relevant de cette catégorie et dont la contribution à l'ANR était significative, 19% de l'ANR investi total était exposé à ces domaines durement impactés la crise à fin décembre 2020 (vs. 45% au 31 décembre 2019). Ces effets sont liés à la crise sanitaire et les participations bénéficient d'un réel potentiel de rebond lorsque cette crise se terminera.

Les 14 autres participations du portefeuille ont délivré une performance positive avec un ANR investi en croissance de +8,6%.

Au total, la performance annualisée de l'ANR investi s'établit à -14% en 2020 et sa performance cumulée atteint 19%. Le TRI brut s'élève à 6,1% à fin décembre 2020 pour une maturité moyenne du portefeuille de 2,8 ans.

La trésorerie nette augmente à 35,3 ME au 31 décembre 2020, progressant de +18,7 ME par rapport au 30 juin 2020 et de +15,5 ME par rapport au 31 décembre 2019. En ajoutant le montant de la ligne de financement de 17 ME mise en place début 2020, la trésorerie disponible totale s'élevait à près de 52 ME à fin décembre 2020.

Cette augmentation de la trésorerie disponible tient à la combinaison de trois leviers positifs : l'intégration du produit de la cession de Fountaine Pajot (novembre 2020) ; l'absence d'investissements dans le contexte de crise sanitaire ; la solide tenue d'ensemble des participations n'ayant nécessité qu'un besoin de soutien financier ponctuel limité (< 1,5 ME) compte tenu de leur faible endettement et de leur situation de trésorerie initiale.

Le chiffre d'affaires moyen pondéré du portefeuille de NextStage recule de 12,2% au 31 décembre 2020. NextStage a fait le choix de se positionner sur des tendances créatrices de valeur à long terme, dont certains domaines du tourisme et du loisir qui ont été ponctuellement impactés par les effets du confinement. NextStage a apporté un soutien stratégique et humain appuyé auprès des participations évoluant sur ces marchés, en accompagnant leurs équipes et en les préparant à profiter du rebond attendu dès la sortie de crise.

Le reste du portefeuille a globalement bénéficié de fondamentaux sains, de modèles résilients et d'une accélération de la digitalisation des comportements de consommation. Au total, les sociétés disposant de plateformes innovantes, présentant des profils solides de forte croissance et rentabilité, représentent près de 60% de l'ANR investi à fin décembre 2020 (vs. 54% à fin juin 2020) pour 34% du total des effectifs des 18 participations.

NextStage constate une dynamique globale positive du portefeuille depuis la fin de l'exercice 2020, qui devrait se poursuivre voire s'amplifier. Les participations les plus performantes devraient maintenir leur élan de développement et de transformation en recourant notamment à des projets de croissance externe.

Le résultat opérationnel de NextStage au 31 décembre 2020 s'établissait à -39,1 ME vs. 13,9 ME au 31 décembre 2019.

Perspectives

Le portefeuille de NextStage est bien positionné pour bénéficier à plein du rebond économique que la sortie de crise devrait dessiner. La dynamique de développement des participations dont l'activité est liée à la digitalisation des modes de consommation devrait par ailleurs être portée par l'accélération de son adoption par les populations.

Entre autres conséquences, cette crise aura renforcé la pertinence et la valeur du positionnement de NextStage pour des investissements sur les tendances de fond issues de la troisième révolution industrielle. La crise a amplifié l'importance de certaines disruptions technologiques qui représentent de réelles opportunités d'investissement pour NextStage, à savoir le digital, l'innovation environnementale et la santé intelligente. Les équipes de NextStage concentrent leurs efforts sur l'étude d'opportunités sur ces domaines, pour de nouveaux investissements ou pour la structuration d'opérations transformantes pour ses participations.

L'âge moyen du portefeuille de NextStage reste relativement jeune avec 2,8 ans de détention moyenne des participations. NextStage entend poursuivre son accompagnement auprès des entrepreneurs en leur permettant de franchir un cap dans la transformation de leur modèle d'entreprise par l'apport du savoir-faire de ses équipes en matière de croissance externe ou de dimensionnement international.

Fort d'une trésorerie disponible de 52 ME non altérée par la crise, NextStage est en mesure d'engager la reprise de ses investissements à un rythme soutenu. Au regard du contexte toujours incertain, NextStage ne se prononce sur aucun objectif d'investissement au titre de l'exercice 2021...

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, a déclaré : "Dans un contexte singulier, les fondamentaux de NextStage demeurent solides. L'exercice 2020 aura notamment été marqué par la cession réussie de Fountaine Pajot, première sortie significative après cinq ans, dans le contexte d'un environnement difficile. Cette opération est la meilleure preuve de la valeur de notre accompagnement dans le temps en matière de structuration et de transformation d'ETI, matérialisée par des performances remarquables sur les plans de la croissance du chiffre d'affaires, de la rentabilité et des nombreux emplois locaux créés. Nous poursuivons une politique d'investissement de long terme, mais notre portefeuille n'a aujourd'hui que 2,8 ans d'âge moyen. Nous analysons en permanence les opportunités éventuelles de cession susceptibles d'apporter plus de valeur à nos actionnaires. La dynamique positive d'ensemble entrevue sur notre portefeuille depuis la fin de l'exercice se poursuit en ce début d'année. Nous demeurons particulièrement attentifs à l'évolution de nos participations évoluant sur les marchés du tourisme et des loisirs, affectés par la crise. Nous anticipons un rebond d'activité de nos participations en sortie de crise. Enfin, nous comptons sur notre capacité financière renforcée pour engager la reprise des investissements en fonction des opportunités et de l'évolution du contexte."

