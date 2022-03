NextStage : L'ANR par action ordinaire augmente de +11,9% à 116,27 euros

(Boursier.com) — NextStage , société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM1 innovantes et de croissance, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2021 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2021, arrêtés par le Gérant, revus par le Conseil de surveillance le 16 mars 2022 et audités par les commissaires aux comptes.

L'ANR de NextStage s'élève à 243,3 ME au 31 décembre 2021, réparti entre 222,6 ME de valorisation des 18 participations (91,5% de l'ANR) et 20,8 ME de trésorerie nette.

L'ANR connait une croissance annuelle de +10,7% (vs. 219,7 ME au 31 décembre 2020) et de +5,7% en séquentiel (vs. 230,1 ME au 30 juin 2021). L'ANR par action ordinaire augmente de +11,9% à 116,27 euros contre 103,85 euros au 31 décembre 2020 et de +5,8% contre 109,89 euros au 30 juin 2021.

Bonne dynamique d'activité des participations

Le chiffre d'affaires moyen pondéré du portefeuille de NextStage s'établit en croissance de +23,9% au 31 décembre 2021.

Le TRI brut s'élève à 8,42% au 31 décembre 2021 pour une maturité moyenne du portefeuille de 3,7 ans.

Les 4 participations évoluant dans les marchés du tourisme, de la restauration ou des loisirs sont désormais en capacité de rebondir grâce à l'allégement des restrictions et à l'amélioration de la situation sanitaire.

La trésorerie nette s'établit à 20,8 ME au 31 décembre 2021 (vs. 31,6 ME au 30 juin 2021 et 35,3 ME au 31 décembre 2020). En ajoutant le montant de la ligne de financement de 17 ME mise en place début 2020, et 2,2 ME de dettes et créances, la trésorerie disponible totale s'élevait à 40 ME à fin décembre 2021.

Le résultat opérationnel de NextStage au 31 décembre 2021 s'établit à 25,9 ME, contre -39,1 ME au 31 décembre 2020. Les principaux éléments de composition du résultat opérationnel sont :

variation de la juste valeur des actifs financiers non courants à 28,5 ME (vs. -33,8 ME) ;

variation de la dépréciation des comptes courants à -0,9 ME ;

revenus des actifs financiers non courants à 2,8 ME (vs. 2,7 ME) ;

charges externes de 4,5 ME (vs. 5,2 ME).

Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net part du Groupe sur l'exercice 2021 s'établit à 25,4 ME (vs. -39,7 ME au 31 décembre 2020).

Perspectives

La bonne dynamique d'activité démontre la pertinence et la valeur du positionnement de NextStage pour des investissements sur les grandes tendances de fond issues de la troisième révolution industrielle.

Le portefeuille est bien positionné pour bénéficier pleinement du rebond de l'activité en particulier sur le marché Tourisme et Loisirs. Celui-ci a une très faible exposition directe à la Russie et à l'Ukraine, NextStage reste néanmoins vigilant par rapport à l'impact sur l'économie mondiale et à ses répercussions possibles sur les performances et valorisations du portefeuille, et demeure agile par rapport aux opportunités qui pourraient émerger.

L'âge moyen du portefeuille de NextStage reste relativement jeune avec 3,7 ans de détention moyenne des participations, et, grâce à la solidité de sa structure financière, NextStage entend poursuivre et renforcer son accompagnement quotidien auprès de ses entrepreneurs dans l'exécution de leur plan de développement pour optimiser leur croissance et leur création de valeur. NextStage a engagé une stratégie de rotation du portefeuille avec des projets de cessions en cours.

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage a déclaré : "Fort d'une structure financière solide et de fondamentaux robustes, NextStage clôture son exercice 2021 sur un rebond de l'ANR, témoignant de l'accélération de l'activité sur l'essentiel du portefeuille, en particulier sur les participations hors marchés tourisme et loisirs qui ont dépassé leurs niveaux d'avant crise. Cette année a également été marquée par le lancement du programme Pépites et Territoires avec AXA France et dont le premier co-investissement stratégique a été annoncé dans Eurobio Scientific, pépite française dans le domaine du diagnostic in-vitro et de la biologie moléculaire il y a quelques semaines. Grâce au bon positionnement et à la résilience de son portefeuille, NextStage devrait accélérer cette dynamique sur l'exercice 2022."

Agenda

19 mai 2022 : ANR du 1er trimestre 2022.

16 juin 2022 : Assemblée Générale annuelle.