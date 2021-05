Nextstage : l'ANR au 31 mars s'établit à 103,5 euros par action

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué de NextStage au 31 mars 2021 recule mécaniquement de 1,2% à 217 ME, ainsi que l'ANR par action ordinaire à 103,5 euros. Cette légère inflexion est due aux frais de gestion usuels. A la suite de la cession réussie de Fountaine Pajot fin 2020, NextStage ne détient plus de participation cotée en portefeuille.

Pour rappel, NextStage ne revalorise ses participations au 31 mars et au 30 septembre de ses exercices fiscaux qu'en cas de survenance d'un évènement significatif.

L'ANR de 217 ME au 31 mars 2021 se répartit entre 186,1 ME de valorisation des 18 participations (86% de l'ANR) et 30,9 ME de trésorerie nette disponible.

- 48 ME de trésorerie disponible

Au 31 mars 2021, NextStage disposait de 30,9 ME de trésorerie nette du montant de 17 ME de la ligne de financement disponible, soit 48 ME au total. Ce montant, quasi stable par rapport à la trésorerie disponible au 31/12, permet à NextStage de maintenir sa capacité d'investissement pour accompagner le développement de ses participations ou engager de futurs investissements dans de nouvelles participations.

- Renforcement de la capacité d'investissement avec la signature d'un mandat de co-investissement avec un investisseur de premier plan.

La société de gestion NextStage AM a signé au mois de mai 2021 un mandat avec un investisseur institutionnel de premier plan.

Ce mandat, d'un montant de 150 MEUR dans un premier temps, s'inscrit dans le contexte du plan Relance et a pour objet d'investir dans les entreprises pépites de nos territoires. Dans ce cadre, il est prévu qu'une part significative pourra être allouée à des co-investissements avec NextStage SCA. Cette stratégie permettra d'augmenter la capacité d'investissement de NextStage SCA tout en évitant des levées de fonds complémentaires à court terme et ainsi viser des investissements plus significatifs. Il est à noter que NextStage SCA garde la primauté des investissements compris entre 10 et 20 ME ainsi que sur les investissements réalisés à l'étranger.

- Nomination de Thierry Ortmans à la présidence du Conseil de Surveillance

Lors du Conseil de Surveillance qui s'est tenu le 26 mai 2021, Thierry Ortmans a succédé à Jean-François Sammarcelli à la présidence du Conseil de Surveillance, à la suite de la démission de ce dernier pour motif personnel. Jean-François Sammarcelli reste néanmoins membre du Conseil de Surveillance

Grégoire Sentilhes, Président et fondateur de NextStage AM, a déclaré : "Nous saluons l'arrivée de Thierry Ortmans, dont l'expérience entrepreneuriale n'est plus à démontrer. Son expertise et ses compétences seront de grands atouts pour accompagner la poursuite de la dynamique de croissance de la société. Je me joins par ailleurs au Conseil de Surveillance pour remercier vivement Jean-François Sammarcelli pour son apport inestimable et pour son engagement actif en tant que Président du Conseil de Surveillance. Jean-François a été présent à toutes les grandes étapes de NextStage SCA, notamment en accompagnant sa création et sa cotation."

Thierry Ortmans a été Professeur à l'Ecole supérieure de commerce et d'administration de Nantes (devenue Audencia) de 1972 à 1980. Il est ensuite devenu Directeur commercial de la société Savoye puis Fondateur et Président-directeur général de la société Savoye NSA. EN 1998, il est Président-fondateur de la Compagnie Européenne de Prestations Logistiques (CEPL) et est actuellement Gérant de la société SCPO.

Agenda

-9 juin 2021 : Assemblée générale annuelle

-16 septembre 2021 : ANR et résultats S1 2021

-25 novembre 2021 : ANR T3 2021