NextStage : l'ANR à 115,69 Euros par action au 31/03

(Boursier.com) — NextStage dévoile un ANR stable au 31/03/2022 à 241,5 ME, soit 115,69 Euros par action ordinaire.

Pour rappel, NextStage ne revalorise pas ses participations non cotées au 31 mars et au 30 septembre, sauf en cas de survenance d'un évènement significatif.

L'ANR de 241,5 MEUR au 31 mars 2022 se répartit entre 217,5 ME de valorisation des 17 participations (90,1% de l'ANR) et 24,0 ME de trésorerie nette.

En ajoutant le montant de la ligne de financement de 17 ME mise en place début 2020, la trésorerie disponible totale s'élève à 41 ME à fin mars 2022. Ce montant est quasi stable par rapport au 31 décembre 2021.