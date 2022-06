NextStage : de retour d'AG

(Boursier.com) — NextStage , société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, spécialiste de l'investissement de long terme dans les PME et ETI innovantes et de croissance, a réuni ce jour ses actionnaires en Assemblée Générale Mixte sous la Présidence de Monsieur Thierry Ortmans, Président du Conseil de surveillance et en présence de Monsieur Grégoire Sentilhes et de Monsieur Jean-David Haas, respectivement Président et Directeur Général de NextStage AM, Gérant de NextStage, au siège social de NextStage.

L'objet principal de cette Assemblée Générale consistait à approuver les états financiers IFRS et comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et à se prononcer sur les 27 résolutions soumises à leur approbation. Représentant un quorum de 60,75%, les actionnaires ont approuvé l'ensemble de ces résolutions.

L'Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) a approuvé un ensemble de résolutions délégant au conseil de surveillance et au Gérant de la Société la capacité d'augmenter son capital, principalement par émission d'actions ordinaires, de préférence ou de valeurs mobilières, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO) a confirmé la gouvernance de la Société, en renouvelant les mandats de Madame Corinne Calendini et de la société Matignon Développement 3 en qualité de membres du Conseil de surveillance, et de RSM Paris, représentée par Monsieur Ratana Lyvong, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société et a approuvé la rémunération du Gérant et du Président du Conseil de Surveillance.

Les dirigeants du gérant ont présenté un bilan sur l'activité des sociétés en portefeuille, avec un ANR en progression de 11% sur l'exercice 2021 et un ANR par action ordinaire en croissance de 12% (+22% hors secteur tourisme-loisir pour lequel 2021 a encore été partiellement affecté par la pandémie mais avec un potentiel de rebond) ; et fait le point sur les évènements géopolitiques récents, susceptibles d'avoir des répercussions macroéconomiques négatives. Ainsi, à date, l'impact direct du conflit Russo-Ukrainien sur le portefeuille reste marginal.

L'intégralité des résultats des votes de l'Assemblée Générale Mixte est disponible sur le site de NextStage : https://sca.nextstage.com/assemblee_generale/assemblee-generale-mixte-du-16-juin-2022/

Agenda

22 septembre 2022 : ANR et résultats du 1er semestre 2022

24 novembre 2022 : ANR du 3e trimestre 2022.