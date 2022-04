NextStage cède sa participation dans CoorpAcademy à Go1

(Boursier.com) — NextStage cède à Go1, l'intégralité de sa participation dans CoorpAcademy.

Edtech fondée en 2013 par 3 entrepreneurs -Jean-Marc Tassetto, ancien Directeur Général de Google France et de SFR ; Arnauld Mitre, ancien directeur du pôle agence de Google France et ancien dirigeant d'ISOBAR ; et Frédérick Bénichou, serial entrepreneur dans le domaine des médias et du digital-, CoorpAcademy a bouleversé les codes du e-Learning en développant une plateforme SaaS intégrant les dernières innovations dans le domaine de la gamification, de la pédagogie inversée et de l'apprentissage collaboratif.

CoorpAcademy est ainsi devenu un acteur européen incontournable capable de proposer une expérience de Netflix du Digital Learning autour de ses contenus propriétaires développés avec les clients Entreprise et leur base de 1.000.000 employés dont plus de 40% basés hors d'Europe ; ainsi que son catalogue exclusif de plus de 1.800 cours produits par des partenaires de référence comme Forbes, IBM, Wolters Kluwer et Video Arts, et permettant d''upskiller' des salariés pour renforcer leur employabilité.

La cession de CoorpAcademy à Go1 leur permet d'accélérer leurs ambitions de développement en Europe, ainsi que la diversification des contenus afin d'offrir une proposition de valeur élargie à leurs clients ; et les rapproche de leur objectif d'atteindre 1 milliard d'apprenants dans le monde.

"Cette cession au sein portefeuille de NextStage démontre sa capacité à générer de la liquidité sur ses actifs ainsi qu'à en optimiser la valorisation en identifiant les meilleurs opportunités de cession", indique NextStage.