NextStage : bonne dynamique

(Boursier.com) — NextStage reste stable sous les 90 euros ce jeudi, alors que la société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM1 innovantes et de croissance, a annoncé ses résultats annuels 2021 et son Actif Net Réévalué au 31 décembre 2021. L'ANR de NextStage s'élève ainsi à 243,3 ME au 31 décembre 2021, réparti entre 222,6 ME de valorisation des 18 participations (91,5% de l'ANR) et 20,8 ME de trésorerie nette. L'ANR connait une croissance annuelle de +10,7% (vs. 219,7 ME au 31 décembre 2020) et de +5,7% en séquentiel (vs. 230,1 ME au 30 juin 2021). L'ANR par action ordinaire augmente de +11,9% à 116,27 euros contre 103,85 euros au 31 décembre 2020 et de +5,8% contre 109,89 euros au 30 juin 2021.

Bonne dynamique d'activité des participations

Le chiffre d'affaires moyen pondéré du portefeuille de NextStage s'établit en croissance de +23,9% au 31 décembre 2021. Le TRI brut s'élève à 8,42% au 31 décembre 2021 pour une maturité moyenne du portefeuille de 3,7 ans.

La trésorerie nette ressort à 20,8 ME (vs. 31,6 ME au 30 juin 2021 et 35,3 ME au 31 décembre 2020). En ajoutant le montant de la ligne de financement de 17 ME mise en place début 2020, et 2,2 ME de dettes et créances, la trésorerie disponible totale s'élevait à 40 ME à fin décembre 2021.

Le résultat opérationnel de NextStage au 31 décembre 2021 s'est établi à 25,9 ME, contre -39,1 ME au 31 décembre 2020.

"Après le choc de la crise sanitaire, le portefeuille est bien orienté et la volonté affichée de faire tourner le portefeuille devrait matérialiser la création de valeur" commente Portzamparc qui maintient sa recommandation 'Renforcer' avec un objectif de cours ajusté de 98,3 à 98,8 euros.