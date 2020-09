NextStage : bien reçu

NextStage : bien reçu









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — NextStage monte de 2,2% ce jeudi, à 90,50 euros, alors que la société d'investissement a annoncé que son Actif Net Réévalué (ANR) au 30 juin (avant neutralisation des actions de préférence) avait progressé à 238,2 ME (+8,1%) comparé à l'arrêté des comptes au 31 mars 2020 (220,3 ME) reflétant la revalorisation de l'ensemble du portefeuille suite aux conséquences de la crise sanitaire sur l'activité globale. Cette révision se justifiait essentiellement par la baisse des multiples. L'ANR par action ordinaire au 30 juin a progressé à 112,21 euros (+8,2% vs 103,69 euros au 31/03/2020). Au total sur le semestre, l'ANR de NextStage a reculé de 8,6% (vs 260,5 ME au 31 décembre 2019).

Les 238,2 ME d'ANR au 30 juin 2020 se répartissent entre 221,6 ME de valorisation des 19 participations (93% de l'ANR) et 16,6 ME de trésorerie nette.