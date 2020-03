Nextstage : ANR publié et premières mesures face à la crise sanitaire du Covid-19

Le résultat opérationnel de NextStage au 31 décembre 2019 s'est établi à 13,9 ME vs 14,5 ME au 31 décembre 2018.

L'ANR de NextStage atteint 260,5 ME au 31 décembre 2019 avant neutralisation des actions de préférence, en croissance de +14,8% (vs. 226,9 ME au 31 décembre 2018) et +15,2% (vs. 226,1 ME au 30 juin 2019). Cette hausse s'explique par l'intégration du produit de l'augmentation de capital par placement privé de 22,4 ME en juillet 2019 et par la revalorisation du portefeuille avec 10 sociétés revalorisées à la hausse et 5 à la baisse (les investissements conclus en 2019 dans Bagatelle, Locamod, Yseop et Port Adhoc n'ayant pas fait l'objet d'une revalorisation).

L'ANR par action ordinaire augmente de +4,1% à 122,54 euros vs. 117,71 euros au 31 décembre 2018 et de +3,2% vs. 118,74 euros au 30 juin 2019. A noter que la performance de l'ANR investi est de +11% en 2019.

L'ANR de 260,5 ME au 31 décembre 2019 se répartit entre 240,7 ME de valorisation des 19 participations (92% de l'ANR) et 19,8 ME de trésorerie disponible, excluant la ligne de financement mise en place début 2020.

Crise sanitaire Covid-19 : actions prises par NextStage

Face à la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du Covid-19, NextStage AM a rapidement pris des mesures visant à protéger la santé de ses collaborateurs, tout en assurant la poursuite de son activité. NexStage a informé l'ensemble de ses participations en veillant à ce qu'elles prennent des dispositions similaires. Les équipes NextStage échangent en permanence avec les participations pour s'assurer de la prise des mesures et pour partager les différents retours d'expérience. Plus spécifiquement, l'équipe d'investissement collabore avec les participations sur un ensemble de terrains :

- mesures d'information et de protection des collaborateurs ; - impact et résilience à court et moyen terme : ressources humaines, trésorerie, décalage d'investissements non prioritaires, besoins de refinancement ;

- recours aux mesures décidées par les pouvoirs publics pour les entreprises : création d'une "War Room" sur LinkedIn afin d'informer l'écosystème de NextStage AM en temps réel ;

- construction d'un scénario dégradé et effets sur la continuité de l'activité et sur la trésorerie ;

- opportunités éventuelles ;

- anticipation de la sortie de crise et préparation à la reprise de l'activité.

Exposition des participations à la crise du Covid-19

NextStage a identifié trois principaux risques affectant le portefeuille de 19 participations :

- risque de trésorerie (besoin de financement potentiellement nécessaire) ;

- risque lié au confinement (outil de production et/ou points de vente B2C ou sites ouverts au public fermés) ;

- risque de rupture de la chaîne logistique (liens directs avec les acteurs / fournisseurs dont l'activité est arrêtée).

Portefeuille de participations : situation différenciée

La conjoncture a impacté une majorité des participations dont l'activité a ralenti, toutefois leur diversité, leur résilience et leur marché préservent NextStage d'un arrêt total de l'activité du portefeuille. Sur les 19 ETM en portefeuille, plus de la moitié sont toujours en activité à date.

Arrêt temporaire : 9 participations. Il s'agit d'entreprises ayant des activités d'accueil du public ou qui n'ont plus les moyens logistiques de poursuivre leur activité (exemple : sites d'Arkose et de Bagatelle à l'arrêt complet).

Activité partielle : 3 participations. L'activité de ces entreprises s'est dégradée mais elles continuent de générer des revenus en lien avec certains segments d'activité toujours opérationnels.

Poursuite d'activité : 7 participations. NextStage a investi dans des plateformes digitales et innovantes ainsi que dans des entreprises générant des revenus récurrents (type SaaS) telles qu'Oodrive, dont les niveaux d'activité sont peu impactés par la crise à date.

Un portefeuille qui pourrait largement bénéficier des mesures du gouvernement

La majorité des participations et de leurs effectifs sont basés en France (plus de 80% des employés des participations de NextStage) et bénéficient à ce titre des dispositions d'urgence mises en place par le gouvernement français (chômage partiel, délais de paiement et remises d'impôts).

Situation à court terme

Dans son activité d'investissement en capital développement, NextStage intervient en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier type LBO, diminuant significativement le risque opérationnel pesant sur les participations. Néanmoins, compte tenu de l'ampleur de la crise et selon les évaluations de NextStage à date, certaines participations en portefeuille pourraient nécessiter un complément de financement de leur activité si la situation venait à se prolonger.

A cet égard, NextStage bénéficie d'une situation financière solide, étant financée intégralement en fonds propres sans aucune dette financière, avec la possibilité de tirer, si besoin, une ligne de crédit confirmée de 17 ME s'ajoutant à une trésorerie disponible de 19,8 ME au 31 décembre 2019.

Perspectives

A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d'atteinte d'une taille de 500 ME de capitaux permanents.

Rendez-vous le 17 juin 2020 pour l'Assemblée générale annuelle.