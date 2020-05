NextStage : ANR publié au T1

(Boursier.com) — NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris, annonce la publication de son Actif Net Réévalué pour le premier trimestre 2020. La trésorerie disponible est de 35,9 ME (dont financement disponible non tiré de 17 ME) au 31/03/2020 avec une priorité au soutien des participations et aux opportunités d'investissement.

Le groupe souligne la résilience du portefeuille et la normalisation progressive de l'activité depuis le déconfinement avec 16 participations sur 19 qui ont repris une activité normale ou partielle.

Crise du Covid-19 : revalorisation de l'ensemble des participations, recul de l'ANR à 220,3 ME et faible consommation de trésorerie sur le T1 2020

Au regard du contexte exceptionnel lié à la crise du Covid-19, NextStage a procédé à la revalorisation de l'ensemble des 19 participations de son portefeuille au 31 mars 20204 pour en refléter les conséquences.

NextStage a appliqué la même méthode de valorisation que par le passé en utilisant pour l'essentiel des multiples actualisés au 31 mars 2020 appliqués aux résultats de l'exercice précédent éventuellement corrigés d'éléments non récurrents. Cette méthode reflète la meilleure évaluation à date sans prendre en compte les effets positifs ou négatifs que pourrait générer une inflexion significative de la crise actuelle.

L'ANR de NextStage au 31 mars 2020 avant neutralisation des actions de préférence recule ainsi de 15,4% à 220,3 ME (vs. 260,5 ME au 31 décembre 2019) et l'ANR par action ordinaire a diminué de 15,4% à 103,69 euros.

Perspectives

Pour rappel, NextStage bénéficie d'une structure financière solide, financée intégralement en fonds propres sans dette financière utilisée au 31 mars 2020. NextStage intervient dans son activité d'investissement en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, diminuant significativement le risque opérationnel pesant sur les participations.

Par mesure préventive, NextStage maintient son anticipation de besoins éventuels de recapitalisation de certaines participations en raison du manque de visibilité sur l'évolution de la crise. NextStage reste également attentif à toute opportunité d'investissement à fort potentiel. La Société ne fixe donc pas d'objectif précis d'investissement pour l'exercice 2020, lequel, pour mémoire, s'élevait à 50 ME pour les exercices précédents.

A moyen et long terme, NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d'atteinte, à terme, d'un portefeuille cible d'une taille de 500 ME. Dans le contexte actuel, elle décide cependant de ne pas en déterminer le rythme avec précision.

Agenda : 17 juin 2020 avec l'Assemblée générale annuelle.