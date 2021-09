NextStage : ANR de 109,9 Euros par action au 30 juin

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué (ANR) de NextStage au 30 juin progresse à 230,1 ME (+4,8% par rapport aux 219,7 ME au 31 décembre 2020). L'ANR par action ordinaire au 30 juin 2021

progresse à 109,9 Euros (+5,8% par rapport à 103,9 Euros au 31 décembre 2020).

Les 230,1 ME d'ANR au 30 juin se répartissent entre 198,5 ME de valorisation des 18 participations (86,3% de l'ANR) et 31,6 ME de trésorerie nette.

Au total au 30 juin 2021, NextStage disposait d'une trésorerie disponible de 48 ME, pour accompagner ses participations incluant 17 ME de ligne de financement non utilisée.

Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net sur le premier semestre 2021 s'établit à 12,2 ME (contre -21,9 ME au 30 juin 2020).