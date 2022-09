NextStage AM : l'ANR progresse à 117,6 Euros

(Boursier.com) — NextStage dévoile un Actif Net Réévalué (ANR) au 30 juin (avant neutralisation des actions de préférence) qui progresse de +0,8% à 245,3 ME par rapport à 243,3 ME au 31 décembre 2021, en dépit de l'impact du contexte économique et géopolitique dégradé, la société bénéficiant en particulier de la revalorisation de l'investissement dans Glass Partners Solutions (GPS). L'ANR par action ordinaire au 30 juin 2022 progresse de +1,1% à 117,6 EUR par rapport à 116,3 EUR au 31 décembre 2021.

L'ANR au 30 juin 2022 est composé à hauteur de 231,2 MEUR de la valorisation des 18 participations (94,3% de l'ANR) et à hauteur de 14,1 MEUR de trésorerie nette.

Après prise en compte du résultat de la gestion de trésorerie, le résultat net sur le premier semestre 2022 s'établit à 2,5 MEUR (vs. 12,2 MEUR au 30 juin 2021).

NextStage EverGreen a déposé le 27 juillet un projet d'offre publique alternative d'achat et d'échange. Dans sa séance du 13 septembre, l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme ce projet d'offre publique alternative. L'offre, ouverte depuis le 15 septembre, se clôturera le 19 octobre.