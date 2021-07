Nextstage AM cède sa participation dans Botanica à Flore Participations

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir accompagné le groupe Botanica et ses deux entrepreneurs de talent dans son développement depuis 2007, NextStage AM et Sofipaca (entrée au capital en 2014) cèdent 100% de leurs parts. MBO & Co, actionnaire majoritaire de Flore Participations détenant le groupe Pinson Paysage (100 ME de chiffre d'affaires, 1.000 collaborateurs) depuis octobre 2019, réinvestit aux côtés des équipes de management des deux sociétés pour créer un groupe d'envergure nationale fort de 29 implantations.

Créée en 1987 à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) par Jean-Daniel Hernandez, Botanica est devenue un acteur de référence en France sur le marché de l'entretien, de l'aménagement et de l'irrigation des espaces verts. La société a développé trois activités clés :

-Pôle espace verts : création et intégration de solutions environnementales

-Pôle terrain de sport : expertise des surfaces sportives en gazon naturel et synthétique

-Pôle maîtrise de l'eau : gestion d'arrosage

Avec la création de 5 nouvelles agences et autant de croissance externe sur la période, des effectifs en croissance (+160 collaborateurs depuis 2007), et la mise en place d'un référentiel EFQM, le groupe a quadruplé son chiffre d'affaires en quatorze ans, passant de 6 ME à 25 ME.

Les entrepreneurs ont parfaitement exécuté leur stratégie de croissance organique et externe, avec notamment 5 acquisitions depuis 2018. La société initialement présente en région PACA, couvre désormais aussi les régions Ile-de-France, Val de Loire, Rhône-Alpes, Sud-Ouest et Grand Est. Fort de la qualité de ses prestations, le groupe s'est vu décerner le Prix Excellence Opérationnelle en 2017 au MEDEF.

Animé par une culture commune centrée sur l'excellence et la qualité de la relation client, ce rapprochement permettra au nouveau Groupe de toujours mieux répondre aux attentes globales des clients publics et privés en matière de végétalisation, d'entretien des espaces verts, de gestion de l'eau et de l'aménagement des terrains de sport. Cette opération s'accompagnera d'opportunités de croissance pour l'ensemble des collaborateurs et des futurs talents.

Présent au capital depuis 2007, NextStage AM a travaillé avec Jean-Daniel Hernandez, Président de Botanica, Sandrine Martin, Directrice Générale, et leurs équipes pour structurer l'offre de la société et étendre sa présence territoriale.

Cette stratégie de développement réussie permet à NextStage AM de réaliser des performances élevées, qui sont le reflet de quatorze années de collaboration fructueuse.

"L'arrivée de NextStage AM dans notre capital nous a permis de structurer notre management et de déployer une offre globale d'aménagement paysager pour des acteurs publics et privés grands comptes. Leader en région PACA, nous sommes devenus un acteur reconnu sur le plan national, tout en ayant conservé notre ADN fondé sur la qualité de nos prestations et produits, et l'amour de la nature", déclare Sandrine Martin, Directrice Générale du groupe Botanica.

"L'accompagnement de NextStage AM a été capital dans le déploiement du groupe. Le support apporté par Jean-David Hass et Michaël Strauss-Kahn nous a permis de réaliser et intégrer plusieurs sociétés, développer et structurer la résilience du groupe et de nous challenger sans cesse dans l'amélioration de notre modèle aussi bien opérationnel que financier. Je suis ravi d'avoir eu NextStage AM comme associé pendant ces années et d'avoir pu bénéficier de leur contribution quotidienne", déclare Jean-Daniel Hernandez, Président du groupe Botanica.