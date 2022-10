(Boursier.com) — NextStage AM annonce un investissement dans la deeptech Skipper NDT, une société qui a mis au point une technologie propriétaire et brevetée permettant de préserver les ressources naturelles que nous consommons quotidiennement en fiabilisant les infrastructures qui les transportent. NextStage AM participe à ce premier tour de table de 4 millions d'euros.

Cette levée de fonds va permettre à la société de renforcer son développement à l'international et d'ajouter des nouvelles briques de service autour de sa technologie homologuée et utilisée par des industriels de renom (GRTgaz, Veolia...) en Europe et à l'international (Amérique du Nord, Asie, Afrique).

Fondée en 2016 par Maher et Luigi Kassir, Skipper NDT prévoit de doubler ses effectifs d'ici fin 2022. Elle emploie actuellement une douzaine de collaborateurs dans ses bureaux de Paris et Pau.

Cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie de NextStage AM d'accompagner des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, et avec - en ce qui concerne Skipper NDT - des technologies disruptives sur son marché.

Skipper NDT a pour vocation d'accompagner la transition écologique en préservant et en limitant le gaspillage des ressources naturelles telles que l'énergie et l'eau. A ce titre, Skipper NDT a reçu le label GreenTech du ministère de la transition écologique et a été identifiée par la Solar Impulse fondation comme l'une des 1.000 solutions propres et économiquement viables permettant de relever les défis écologiques de demain.

Les infrastructures enterrées transportent 90% de l'eau et des produits énergétiques que nous consommons au quotidien dans le monde. Ces infrastructures nécessitent une maintenance et une surveillance régulière afin de prévenir des incidents entraînant des conséquences humaines, environnementales et matérielles dramatiques. En effet, selon l'étude de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement, il est estimé que jusqu'à 20% de l'eau potable serait perdue en raison de fuites ou de dommages accidentels dus aux canalisations.

C'est ce qui a conduit le gouvernement français à introduire en 2012, la directive DT-DITC, exigeant la géolocalisation centimétrique de tous les réseaux sensibles souterrains d'ici 2032, visant à améliorer la précision de la cartographie géospatiale de ces structures.

Un des enjeux majeurs du transport énergétique réside également dans la réduction des risques causés aux infrastructures par des travaux tiers. Les menaces de sécurité liées aux travaux souterrains peuvent considérablement s'atténuer grâce à une précision de géolocalisation de niveau centimétrique (latérale, horizontale et profondeur de couverture). C'est ce qui a poussé Skipper NDT à développer une technologie pour la cartographie de pipelines en utilisant des magnétomètres montés sur drone et des équipements de géolocalisation pour créer des jumeaux numériques de haute précision. Des algorithmes brevetés traitent automatiquement les données éliminant ainsi le risque d'erreur humaine...