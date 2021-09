NextStage AM annonce plusieurs promotions internes

(Boursier.com) — NextStage AM annonce la nomination de deux Chargés d'Affaires Senior, de deux Chargés d'Affaires et d'un Responsable Relations Investisseurs dans le cadre de promotions internes. Cette série de promotion reflète le fort engagement et le professionnalisme des équipes qui ont permis à NextStage AM de continuer de se renforcer.

Agathe Anquetil en tant que Chargée d'Affaires pour les investissements non coté, Marc Mehanna en tant que Responsable Relations Investisseurs, Pierre-Alexandre Prigent, CIIA et Enzo Cardillo, CIIA en tant que Chargés d'Affaires Senior pour l'équipe d'investissements côtés, Bastien Aversa en tant que Chargé d'Affaires pour l'équipe d'investissements cotés.

Biographies :

Chargée d'affaires, Investissements Non Cotés

Agathe Anquetil, 27 ans, est diplômée d'un Master 2 Corporate Finance & Management de l'université Paris Dauphine. Elle a réalisé ses premières expériences en capital investissement chez Essling Capital (ex Massena Partners) et en Corporate Development / M&A chez Cargill. Agathe a intégré NextStage AM en janvier 2020 et a travaillé avec Le Cèdre Rouge, WiiSmile et Port Adhoc.

Responsable Relations Investisseurs, DEV

Marc Mehanna, 29 ans, a rejoint l'équipe développement de NextStage AM en 2017 après avoir travaillé deux ans et demi en relation avec la clientèle chez LCL et UBS France. Il est responsable du développement institutionnel et des relations avec les investisseurs, ainsi que de la communication financière de la société cotée NextStage (NEXTS).

Marc est diplômé de l'ESCP Europe (Mastère spécialisée International Wealth Management) ainsi que de la Paris School of Business.

Chargé d'affaires, Investissements Cotés

Bastien Aversa, 28 ans, a rejoint l'équipe d'investissement de NextStage AM en 2017. Auparavant, il a travaillé en tant qu'analyste en financement de projets pour le groupe Henkel, puis en tant qu'analyste d'investissement pour le fonds suisse Franck Muller Luxury Fund (80 MEUR d'actifs sous gestion), où il était spécialisé dans l'analyse des entreprises du secteur Luxe et des Biens de consommation. Bastien est diplômé du Master Corporate Finance de Skema Business School et a validé tous les niveaux du CFA (Chartered Financial Analyst) en 2019. Parmi les participations suivies par Bastien : Agripower, Numberly (1000mercis Group) et Genoway.

Chargé d'affaires senior, Investissements Cotés

Enzo Cardillo, CIIA, 30 ans, a rejoint l'équipe d'investissement de NextStage AM en 2016 en tant qu'analyste après 6 mois en tant qu'assistant Trader Forex & Interest Rates chez Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB). Il est chargé de l'analyse et de l'exécution des opportunités d'investissement multisectorielles. Diplômé de SKEMA Business School (MSc Corporate Finance), membre de la SFAF (Société Française des Analystes Financiers), il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Paris II Panthéon-Assas. Il accompagne entre autres les participations Wavestone, Invibes Advertising et The Blockchain Group.

Chargé d'affaires senior, Investissements Cotés

Pierre-Alexandre Prigent, CIIA, 29 ans, a rejoint l'équipe d'investissement de NextStage AM en 2016 en tant qu'analyste après 1 an en M&A chez Carmin Finance. Il est diplômé de SKEMA Business School (MSc Financial Markets and Investments). Pierre-Alexandre travaille notamment avec Cogra, Neolife, Kumulus, EasyMile.