NextStage AM annonce le recrutement de deux analystes

(Boursier.com) — NextStage AM annonce le recrutement de deux nouveaux analystes ainsi que la promotion de deux Chargés d'Affaires, d'un Chargé d'Affaires Senior et d'un Responsable Marketing, Digital et Communication. Ces mouvements viennent renforcer et récompenser l'expertise et l'engagement dont font preuve les équipes de NextStage AM.

NextStage AM a ainsi recruté Marie-Pauline Noël et Gaëtan Leenhardt en tant qu'analystes. En interne, la société a promu Léa Boux et Emilio Johnston en tant que Chargés d'Affaires, Bastien Aversa en tant que Chargé d'Affaires Senior et Jonathan Boudin en tant que Responsable Marketing, Digital et Communication.