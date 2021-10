(Boursier.com) — NextStage AM annonce la nomination de Florent Saint Léger en tant que Directeur des Investissements cotés. Florent Saint Léger supervisera l'ensemble du portefeuille coté de NextStage AM et rapportera directement à Jean-David Haas, Directeur général et Cofondateur de NextStage AM.

L'arrivée de Florent Saint Léger doit permettre à NextStage AM de continuer à tirer parti des opportunités d'investissement offertes par le marché grâce à sa grande expérience sur le secteur des Smalls & Mids. Fidèle à sa stratégie d'investissement, Nextstage AM souhaite accompagner activement et de manière constructive des PME et ETI cotées pour créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires.

"Nous sommes ravis d'accueillir Florent dans les équipes de NextStage AM. Tout au long de sa carrière, Florent a développé une très forte connaissance de l'écosystème des PME cotées françaises et a construit de solides relations avec l'ensemble des parties prenantes. Il partage en outre notre conviction que la France dispose de nombreuses PME et ETI susceptibles de devenir les championnes de demain et la volonté de les accompagner de manière active dans leur développement", a déclaré Grégoire Sentilhes, Président et Fondateur de NextStage AM.