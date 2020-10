NextStage AM annonce la labellisation "Relance" du FPCI

NextStage AM annonce la labellisation "Relance" du FPCI









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le fonds FPCI NextStage Championnes III en cours de lancement, est l'un des 4 premiers fonds de capital investissement labellisés "Relance" réservés à une clientèle professionnelle ou assimilée, pour soutenir le financement en fonds propres de PME et ETI françaises dans le cadre de la Relance. Le FPCI NextStage Championnes III, investira dans des PME innovantes et de croissance, en France et plus particulièrement dans les territoires.

Dans le contexte de crise sanitaire, de nombreuses PME et ETI doivent renforcer leurs fonds propres pour conserver les ressources financières nécessaires pour investir, innover et sortir renforcées en termes de compétitivité.

Pour répondre à cette problématique, le gouvernement vient de lancer le label " Relance " destine? a? mieux orienter l'épargne des français vers les fonds propres des PME et des ETI, cotées ou non. Le label doit permettre aux épargnants et aux grands investisseurs institutionnels d'identifier facilement les placements qui répondent à ces enjeux et de s'assurer que leur épargne financera l'économie réelle. Par ailleurs, ce label impose également aux investisseurs d'intégrer un cahier des charges ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) guidant leur relation avec les sociétés accompagnées.

Acteur historique et pionnier du capital développement en France depuis 2002, NextStage AM a déjà accompagné près de 140 PME et ETI à travers des investissements en fonds propres pour donner aux entrepreneurs les moyens de leurs ambitions. Sa stratégie s'inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par le Gouvernement et les ambitions du label "Relance".

A ce titre, le programme d'investissement développé autour du FPCI NextStage Championnes III permettra d'investir des tickets entre 4 et 10 ME pour soutenir le développement d'entreprises de taille moyenne (ETM), aux business models éprouvés, réalisant entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comme l'ensemble de la gestion de NextStage AM depuis 2008, le fonds intégrera les critères de suivi ESG avec notamment une attention particulière sur les thématiques du climat et de l'impact carbone.

Grégoire Sentilhes, Président et co-fondateur de NextStage AM a déclaré : "Depuis 2002, NextStage AM s'est engagé dans le financement en fonds propres et à long terme des Entreprises de Taille Moyenne (ETM). Nous saluons donc cette initiative qui permet aux investisseurs d'être au plus près des entrepreneurs au moment où ils en ont le plus besoin. La crise catalyse l'émergence d'une révolution industrielle, non seulement digitale, mais aussi dans l'innovation environnementale et la santé intelligente, clefs de notre avenir. Investir aujourd'hui, c'est saisir les opportunités offertes par la crise et permettre l'émergence des champions de demain, créateurs d'emplois et moteurs de nos territoires. L'obtention du label "Relance" est pour nous une fierté et une véritable reconnaissance de l'engagement de NextStage AM envers les entrepreneurs."