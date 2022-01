NextStage AM annonce la cession du groupe Once For All

(Boursier.com) — Après trois ans et demi de collaboration, NextStage AM cède sa participation dans le cadre du rachat de Once For All (OFA) par l'acteur britannique Fortius, soutenu par le fonds international Warburg Pincus. Co-fondée fin 2010 par Renaud Sornin, Attestation Légale, rebaptisée OFA, est une scale-up lyonnaise qui a développé un SaaS BtoB de gestion de la conformité des entreprises. La plateforme collaborative permet ainsi de connecter les entreprises entre elles, de simplifier leur quotidien, de sécuriser et d'optimiser les relations entre les donneurs d'ordres et les fournisseurs. Essentiellement présent sur le marché du BTP, son coeur de métier historique, le groupe s'est peu à peu développé sur d'autres marchés connexes tels que l'énergie et la promotion immobilière.

NextStage AM accompagne Attestation Légale depuis mars 2018 à l'occasion d'une levée de fonds en capital développement de près de 4 ME. La société comptait alors 70 collaborateurs, 23.000 entreprises clientes et dégageait un Annual Recurring Revenue (ARR) proche de 5 ME.

Au cours de ces trois années et demi de collaboration fructueuse, le groupe a changé de dimension, poursuivant comme escompté sa très forte croissance autour de trois piliers : l'innovation continue de son coeur technologique, le développement de nouvelles solutions répondant au besoin d'équipement grandissant des clients et enfin l'accélération de son européanisation. OFA a ainsi créé une structure commune en Allemagne (OFA GmBH) avec son partenaire Zertifizierung Bau dès 2018. Le groupe a également déployé ses opérations en Italie en 2021.

En trois ans et demi, OFA a plus que doublé son ARR et sa communauté d'entreprises clientes. Par ailleurs, la société compte désormais plus d'une centaine de collaborateurs principalement localisés à Lyon.

Présent exclusivement sur le marché britannique, le groupe Fortius, soutenu par le fonds international Warburg Pincus, acquiert le groupe OFA avec pour objectif de devenir l'acteur de référence de la conformité des entreprises à l'échelle européenne.

"OFA est une très belle histoire entrepreneuriale pour NextStage AM. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir accompagné Renaud Sornin et Romain Benoit, dont nous avons toujours partagé la vision entrepreneuriale et l'enthousiasme. Depuis 2018, OFA a changé de dimension pour devenir la référence incontournable de son marché. Le potentiel de développement reste encore très important sur ce marché Océan Bleu", commente Julien Potier, Associé chez NextStage AM.

"L'indéfectible soutien de NextStage AM, incarné par Julien Potier, son adhésion à notre projet, à nos valeurs et son savoir-faire d'entrepreneur-investisseur ont été essentiels au développement d'OFA. Durant ces trois années et demi, l'authenticité des relations développées ont été à la base de notre croissance en France et nous ont permis de pénétrer le marché européen. Plus que jamais, notre société a devant elle de solides perspectives de développement. Désormais accompagné par Fortius, cette magnifique aventure continue pour apporter aux filières européennes de la construction, de l'immobilier, de l'énergie et de l'environnement, la plateforme des relations B2B sécurisées qu'ils attendent" déclare Renaud Sornin, co-fondateur et président d'OFA.

"L'accompagnement de Nextstage AM lors de la phase délicate du passage à l'échelle d'OFA et de son internationalisation a été un vrai support à notre réussite. Cette nouvelle étape au côté de Fortius va nous permettre de conjuguer nos approches et nos investissements pour une plateforme et des services facilitant toujours d'avantage les relations entre acteurs européens de la construction, de l'immobilier, de l'énergie et de l'environnement" ajoute Romain Benoit, directeur général d'OFA.