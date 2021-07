NextStage AM accompagne le développement de Xerfi

(Boursier.com) — NextStage AM annonce le troisième investissement de son véhicule FPCI NextStage Championnes III levé en novembre 2020, en s'associant à Laurent Faibis et Valérie Cohen, co-fondateurs du groupe Xerfi, leader français de l'intelligence économique et des études sectorielles dans le cadre d'une opération de près de 30 millions d'euros.

Cette levée de fonds, à laquelle s'associent quatre établissements bancaires, va permettre à Xerfi d'accélérer le développement de nouveaux services d'études numériques et sa stratégie de croissance externe initiée fin 2018 avec l'acquisition de la société d'études I+C, afin de renforcer son rôle de consolidateur sur son marché en France.

Cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie de NextStage AM, et plus particulièrement du FPCI NextStage Championnes III, qui cible les PME françaises à fort potentiel de croissance au modèle économique éprouvé. Véritable plateforme d'échange d'information et de connaissance, à la réputation affirmée et à l'ADN d'innovation fort, Xerfi se positionne au coeur des tendances de fond qui façonnent la stratégie d'investissement de NextStage AM.

Fondé en 1993, Xerfi a développé une marque emblématique, aux principes fondamentaux de fiabilité, de rigueur et d'indépendance intellectuelle. Dans un monde en plein bouleversement, Xerfi est aujourd'hui une référence incontournable pour décrypter l'économie réelle, stimuler la réflexion des acteurs économiques et financiers face à des décisions complexes.

Le groupe Xerfi s'est développé autour de trois pôles : Xerfi Etudes (édition d'études sectorielles et d'analyses sur la concurrence), Xerfi Spécific (études sur mesure, collecte de données grâce à son centre d'enquête) et Xerfi Canal (production et diffusion de contenus vidéos sur l'économie, la stratégie d'entreprise et le management). Le groupe est l'un des seuls acteurs à maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur de l'information, depuis la collecte des données, leur traitement digital, l'analyse jusqu'à leur diffusion via des médias électroniques écrits et audiovisuels. Cette internalisation des compétences a permis au groupe d'améliorer continuellement la qualité et la diversité de son offre tout comme la productivité de ses équipes.

L'agilité procurée par ses outils digitaux et son centre d'enquête auprès des entreprises a permis à Xerfi d'être dès mars 2020 le premier acteur sur le marché de l'intelligence économique à intégrer à ses analyses et prévisions l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 et de répondre ainsi immédiatement aux attentes de ses clients pour les accompagner pendant cette période de grande incertitude.

En 2020, Xerfi a commercialisé son offre auprès de 1.400 clients fidèles, observateurs de l'économie (banques, cabinets de conseils, universités et grandes écoles) et acteurs de l'économie (publics ou privés et de tous secteurs confondus), au travers d'offres d'abonnements, de crédits d'études et de prestations sur-mesure.

"Nous sommes ravis d'accueillir NextStage AM au capital de Xerfi. Leurs équipes, enmenées par Julien Potier, ont su comprendre très rapidement les problématiques de notre métier et les enjeux de l'opération que nous souhaitions réaliser. Leur association avec Sopromec Participations, que nous sommes heureux d'accueillir à nouveau après une première expérience commune réussie alors que nous n'étions qu'une start-up, a fait l'unanimité", explique Valérie Cohen, Directrice de la Diffusion et Co-Fondatrice.

"Nous cherchions un partenaire capable de bien nous comprendre et de nous accompagner dans la prochaine étape de notre développement. Nous avons été séduits par la culture d'entrepreneur-investisseur de NextStage AM et nous sommes convaincus de leur capacité à nous soutenir dans la mise en oeuvre de notre plan de développement visant à consolider notre position de leader sur le marché de l'intelligence économique", ajoute Laurent Faibis, Président et Co-Fondateur.

"Xerfi est un très beau groupe qui incarne des valeurs qui nous sont chères comme la rigueur intellectuelle et l'indépendance. Laurent Faibis et Valérie Cohen ont construit en plus de 25 ans une marque de référence qui a su faire évoluer, compléter et enrichir son offre avec le temps", déclare Julien Potier, Associé de NextStage AM.