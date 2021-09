NextStage AM accompagne le développement de Solstyce

(Boursier.com) — NextStage AM annonce le quatrième investissement de son FPCI NextStage Championnes III dans Solstyce, le guichet unique de la transition énergétique et de l'innovation environnementale en France, à travers ses activités photovoltaïque, mobilité électrique, isolation et étanchéité des toitures, et performance carbone.

Cette opération, d'un montant global de 13,3 Millions d'euros, a été accompagnée par Bpifrance qui investit via son fonds France Investissement Energie Environnement (FIEE).

Créé en 2009, Solstyce est devenu le point d'entrée unique pour accompagner les grandes entreprises dans leur transition énergétique depuis le conseil (bilan carbone et définition de la stragégie visant à atteindre la neutralité carbone), jusqu'au déploiement de solutions à la fois photovoltaïques, d'isolation et bornes de recharge de véhicules électriques.

Le groupe s'est ainsi développé en ingénierie, en travaux et en maintenance autour de quatre activités :

-Photovoltaïque (Solstyce) : projets clé-en-main complexes et haute technicité d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits et façades de bâtiments ;

-Mobilité électrique (Mobilize Power Solutions) : de schémas directeurs jusqu'aux solutions clé en main d'installation et d'exploitation de bornes de recharge pour les véhicules électriques;

-Etanchéité (Enerpur Etanchéité) : installation, entretien et maintenance de solutions complètes d'étanchéité pour toitures et solutions innovantes et connectées

-Performance carbone (Pink Strategy) : accompagnement d'acteurs industriels dans leur stratégie bas carbone (bilan carbone, performance, certification).