NextStage AM accompagne le développement de MoonBikes

(Boursier.com) — NextStage AM annonce, au travers l'ensemble de ses FCPI, l'investissement dans la société MoonBikes qui a développé une solution innovante pour répondre à la problématique de la mobilité en milieu enneigé : un snowbike électrique destiné au grand public et aux professionnels de la montagne. NextStage AM est l'un des nouveaux investisseurs principaux de ce tour de table de 4,5 millions d'euros.

Cette levée de fonds, à laquelle s'associent les investisseurs historiques de la société ainsi que Vincent Gombault (cofondateur d'Ardian) et des business angels américains et français, va permettre à MoonBikes d'accélérer son déploiement dans les stations d'hiver européennes, scandinaves et nord-américaines pour devenir un acteur de référence en matière de mobilité électrique en milieu enneigé.

Cet investissement s'inscrit pleinement dans la stratégie de NextStage AM qui cible des jeunes pépites innovantes à fort potentiel de croissance dont les technologies sont disruptives sur leur marché. A ce titre, MoonBikes bénéficie du label Bpifrance "Entreprise innovante", ce qui l'a rend éligible aux FCPI et aux marchés publics de haute technologies. Par ailleurs, la société opère dans le domaine de la croissance verte, l'une des tendances de fond de NextStage AM.

Fondée en 2018 par Nicolas Muron dans les Alpes françaises, MoonBikes conçoit, assemble et distribue une solution de mobilité électrique en milieu enneigé à destination des professionnels et du grand public.

"Le snowbike électrique constitue une réponse industrielle innovante, peu onéreuse et disruptive dans un marché encore majoritairement dominé par des véhicules thermiques lourds, bruyants et polluants. Fruit de près de trois ans de recherche et développement, la machine éponyme made in France est propulsée par un système électrique innovant et breveté, lui conférant des performances remarquables (jusqu'à 42km/h, une autonomie maximale de près de 3 heures) tout en étant une solution plus respectueuse de l'environnement, facile d'utilisation et ne nécessitant que très peu de maintenance" conclut le groupe.