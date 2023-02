NextStage : Aérophile poursuit son envol avec une levée de fonds de 11 millions d'euros

(Boursier.com) — Le groupe Aérophile, leader mondial du vol en ballon captif, annonce la clôture d'un tour de table de 11 millions d'euros. Cette levée de fonds vise à accélérer le déploiement de ses activités historiques (ballons captifs et aerobars) à l'international et l'industrialisation de sa dernière innovation, le Para PM, une solution de dépollution de l'air extérieur.

Cette nouvelle opération permet d'associer à la croissance de l'entreprise, NextStage AM, Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 2, et Entrepreneur Invest, actionnaire historique.