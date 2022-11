NextNav Inc met la main sur Nestwave SAS

(Boursier.com) — NextNav Inc, un leader dans le domaine du GPS de nouvelle génération et de la géolocalisation 3D, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis Nestwave SAS, un leader mondial privé dans le domaine de la géolocalisation à faible puissance, pour une valeur d'entreprise de 18 millions de dollars avec une valeur de contrepartie brute de 19,3 millions de dollars, composée de 4,3 millions de dollars en espèces et de 15 millions de dollars en actions ordinaires NextNav.

La transaction a été clôturée le 31 octobre 2022.