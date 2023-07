Nexter, Thales et Arquus livrent le 500e Griffon du programme Scorpion à la DGA

(Boursier.com) — En cette veille de Fête Nationale, Nexter, Thales et Arquus ont livré le 500e Griffon du programme Scorpion à la Direction Générale de l'Armement. Nexter, Arquus et Thales ont présenté ce 500e véhicule blindé multi-rôles (VBMR) Griffon et le 50e engin blindé de reconnaissance et de combat (EBRC) Jaguar à la Direction générale de l'armement.

Les trois industriels, réunis au sein du groupement momentané d'entreprises (GME) engin blindé multi-rôles (EBMR), rappellent tenir leurs objectifs contractuels dans le cadre du marché EBMR qui prévoit un total de 1.872 Griffon et 300 Jaguar en service.