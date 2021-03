Nextedia : vive croissance des bénéfices et réduction de l'endettement

(Boursier.com) — Nextedia a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 26,1 millions d'euros en augmentation de +6,9%. Sur les trois derniers exercices, le Groupe affiche une progression moyenne de son activité de 16%, performance qui illustre la pertinence du modèle de développement de Nextedia, combinant de la croissance organique et des acquisitions en synergie avec les savoir-faire historiques.

Dans une conjoncture économique dégradée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, Nextedia a veillé en 2020 à préserver au maximum ses marges et s'est mis dès le début de la pandémie en ordre de marche pour freiner les effets des reports de projets et des inter-contrats. En conséquence, la croissance des frais de personnel a été limitée à 5% et des efforts particuliers ont été réalisés pour baisser les charges externes (loyers, frais de déplacement, recours à la sous-traitance, ...) qui ont décru globalement de 12,0% sur la période.

En conséquence, la rentabilité opérationnelle est en nette amélioration avec un Ebitda à 1,8 ME, soit une hausse de +26,3% par rapport à 2019. La marge d'Ebitda s'élève à 6,9%, en hausse de +1,1 points.

Le résultat d'exploitation ressort à 1,5 ME, en progression de +17,8%. Le résultat courant avant impôt, qui intègre un résultat financier proche de zéro et un produit exceptionnel net de 1 ME, ressort à 2,6 ME, en augmentation de +176,4%. Le résultat exceptionnel inclut essentiellement un produit sur opération en capital de 1,7 ME, relatif à un litige qui s'est soldé favorablement pour Nextedia en 2020.

Le résultat net, comprenant un impôt sur les bénéfices de 0,1 ME, affiche 2,5 ME, soit une hausse de 163,9%.

Réduction de l'endettement net et accroissement des fonds propres

Au 31 décembre 2020, l'endettement net atteint 2,8 ME (3,4ME à la fin de l'exercice précédent). En 2020, le Groupe a restructuré sa dette avec la mise en place pour 6,9 ME de nouveaux prêts (dont 5,9 ME de Prêts Garantis par l'Etat), pour lui permettre d'allonger la maturité de ses financements. A la fin de l'année 2020, l'endettement financier atteint 7 ME et les engagements de earn-out sur les dernières acquisitions s'élèvent à 3 ME.

La trésorerie à cette date s'élève à 7,4 ME, permettant à Nextedia de disposer des liquidités nécessaires pour mettre en oeuvre son plan stratégique Nextedia 2023.

Les fonds propres part du groupe affichent 23,2 ME, soit près du double de ceux constatés fin 2019.

La variation des capitaux propres provient d'augmentations de capital pour 9,2 ME (essentiellement dans le cadre de l'échange d'actions intervenu lors de l'acquisition d'Anetys) et de la contribution du résultat net 2020.

La dette nette au 31 décembre 2020 représente 1,4 fois l'Ebitda 2020 et 0,1 fois les capitaux propres.

Perspectives

En 2021, Nextedia va accélérer toutes les initiatives lui permettant de favoriser la croissance de ses activités pour lui permettre d'apparaître comme un acteur incontournable dans toutes ses expertises.

Le pôle historique Almavia CX qui regroupe tous les métiers de l'Expérience Client, va tirer parti des nouvelles tendances de marché qui se sont amplifiées avec la crise sanitaire. Avec 85% de ses clients en B2C, Almavia CX va capitaliser sur ses partenariats majeurs pour leur offrir des solutions en parfaite adéquation avec les demandes des consommateurs.

Le nouveau pôle Anetys qui fédère les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et du Digital Workspace va poursuivre son intégration dans le groupe Nextedia avec l'objectif de franchir de nouveaux caps dans la croissance de ses activités.

Enfin Nextedia entend poursuivre activement sur 2021 l'étude d'opportunités de croissance externe pour participer à la consolidation d'un secteur très prometteur. Les futures acquisitions permettront à Nextedia soit de renforcer sa position sur ses expertises existantes, telles que le cloud ou la cybersécurité, soit d'étendre ses expertises sur des domaines en forte croissance (E-commerce, ...).