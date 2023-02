Nextedia : ventes annuelles à +5,8%

(Boursier.com) — Nextedia a poursuivi en 2022 sa trajectoire en réalisant un chiffre d'affaires de 53,2 ME, en progression de 5,8% par rapport à l'exercice précédent.

Malgré une conjoncture économique qui s'est dégradée à partir du 2ème trimestre, le Groupe a tiré parti de la dynamique de ses deux marchés phares, la Cybersécurité et l'Expérience Client.

Les demandes de la base installée et des nouveaux clients pour mettre en place des solutions de plus en plus pointues dans un monde toujours plus connecté, se sont accrues et ont permis à la société de réaliser sur le 2nd semestre un chiffre d'affaires en croissance de 7,5% par rapport à la même période de 2021.

La bonne orientation de la stratégie conduit Nextedia à réaffirmer sa confiance dans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires de 100 ME d'ici fin 2025.