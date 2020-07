Nextedia : un contrat avec LightOnline

(Boursier.com) — Nextedia a été retenue, via sa filiale ioocx, par LightOnline, enseigne du groupe Adeo, pour réaliser une étude de sa base de données clients et construire un plan d'actions marketing adapté aux usages et aux cycles de vie des clients.

Depuis 2009, date du lancement de LightOnline, l'activité n'a cessé de croître attirant toujours plus de nouveaux clients. La Connaissance des clients est devenue stratégique pour la marque afin de mieux comprendre leurs attentes et répondre toujours mieux à leurs besoins d'équipement , explique le management de Nextedia. ioocx est donc intervenue pour réaliser une analyse exploratoire des données au travers toutes les informations clients disponibles (achats, produits, événements commerciaux, réactions campagnes marketing...) et enrichir les profils clients via "l'open data".

Les équipes data de ioocx ont ensuite développé une segmentation marketing sur mesure basée sur la Valeur Client (LTV). Cette segmentation a pour objectif d'orienter le nouveau plan d'actions marketing relationnel et permettre la construction de scénarios CRM efficients. Des indicateurs sont par ailleurs en cours de construction pour suivre, mesurer et optimiser au fil de l'eau les parcours clients.