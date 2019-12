Nextedia, 'Silver Partner' de Salesforce

Nextedia, 'Silver Partner' de Salesforce









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nextedia annonce l'obtention de sa nouvelle certification 'Silver Partner' de Salesforce, qui confirme son savoir-faire et sa capacité à intégrer sur mesure les solutions proposées par le leader mondial des logiciels de gestion de la relation client. Confirmant la réussite de son partenariat avec Salesforce, Nextedia devient désormais partenaire Salesforce Silver Consulting. Les critères d'éligibilité au Silver Partner de Salesforce reposent sur un programme d'évaluation rigoureux. Cette distinction récompense les entreprises qui ont su prouver leur capacité empirique à assurer la croissance des ventes, à bénéficier d'une note client élevée, et de retours clients favorables.

Afin d'assurer la réalisation de projets permettant à ses clients de devenir des entreprises user centric, les consultants Nextedia s'attachent à comprendre en profondeur les problématiques métiers de chacun de ses clients. De par sa vision métier combinée à l'expertise de ses consultants, Nextedia a la capacité d'offrir à ses clients des intégrations sur mesure et de construire à leur côté l'outil qui les rendra les plus productifs et les plus pertinents auprès de leur clientèle. Cette distinction vient saluer le travail fourni par le pôle Data Marketing et le pôle Relation Client, qui ont su mobiliser en quelques mois leurs équipes pour acquérir une compétence renforcée sur les solutions Salesforce.