Nextedia : retenue par HomeServe pour renforcer sa stratégie marketing

Nextedia : retenue par HomeServe pour renforcer sa stratégie marketing









(Boursier.com) — Nextedia a été retenue via sa filiale ioocx par HomeServe -société de services pour la maison (installation, réparation, dépannage)- pour l'accompagner dans l'amélioration de l'expérience client globale ainsi que sur une meilleure capitalisation de la Connaissance Client. L'objectif est de construire des parcours clients omnicanal et d'augmenter la performance des actions marketing afin de mieux équiper et retenir les clients.

En 2019, un programme de modernisation des outils a été lancé avec pour objectif le remplacement des outils actuels de gestion de la relation client et la bascule dans un outil unique "Salesforce". Dans ce cadre, HomeServe souhaite renforcer sa stratégie de marketing client pour faire de chaque interaction client une opportunité d'engagement avec la marque. HomeServe a fait appel à ioocx pour cartographier dans un 1er temps les actions et process marketing afin de dresser un diagnostic clair des différents départements marketing : acquisition client, rétention, fidélisation clients... Un audit de la solution de marketing automation actuellement en place et de ses usages par les équipes HomeServe a été réalisé en 2nd temps par les consultants de ioocx. Les enseignements issus de cet audit ont permis de détecter des axes d'optimisation et recommander une roadmap Data Marketing dont l'objectif est de répondre en tout point aux enjeux futurs de HomeServe.

Les équipes HomeServe disposent maintenant d'une roadmap Data Marketing structurée autour de 4 grands chantiers : la formalisation de 'use cases' pour construire la Customer Journey HomeServe, la refonte de l'architecture Data intégrant une véritable stratégie de gouvernance des données, l'évolution nécessaire de la solution de Marketing Automation et enfin les process métier à optimiser associés aux nouveaux outils.