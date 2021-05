Nextedia référencé chez Hexatrust

(Boursier.com) — Nextedia annonce le référencement d'Anetys, son pôle Cybersécurité et Digital Workplace, chez Hexatrust. L'association Hexatrust réunit les acteurs de la French Tech qui souhaitent "promouvoir une relation transparente et de confiance, dans le domaine de la cybersécurité et du cloud computing, entre professionnels, citoyens et autorités publiques, en Europe et dans le monde". Tous les membres du groupement Hexatrust "ont fait leurs preuves et affichent nombre de certifications prouvant leur excellence". Ainsi Hexatrust continue de faire grossir ses rangs et accueille depuis le mois de mars 2021 la société Anetys comme 60ème membre.

En rejoignant l'association, Anetys entend renforcer sa présence aux côtés des leaders et peser davantage dans les débats sur la confiance numérique tout en participant à la structuration de la filière à l'échelle européenne.